„Sie hat die vorderen Tische“: Hans Sigl scherzt über Helene Fischers Zweitjob

Teilen

Hans Sigl hat Pierre M. Krause am Ammersee getroffen und überraschend mit ihm über Helene Fischer gesprochen – wegen eines Scherzes!

Ammersee – „Der Bergdoktor“ Hans Sigl (53) hat in der „Kurzstrecke“ mit Pierre M. Krause (46) einen Einblick in sein Leben nahe dem Ammersee gegeben. Bei einem Spaziergang kamen die beiden in der ersten Folge der zweiteiligen Sendung an einem Restaurant vorbei, das „Fischer“ heißt.

„Bergdoktor“-Star Hans Sigl scherzt über Helene Fischers Zweitjob

„Das ist das Restaurant von der Helene“, witzelte Pierre M. Krause in Bezug auf die gleichnamige berühmte Schlagersängerin. „Ja, sie arbeitet da täglich von 10 bis 2 und von 6 bis 10 hat sie die vorderen Tische“, stieg Sigl in den Spaß ein. „Da gibt es bestimmt auch Birne Helene“, erklärte Krause. „Absolut, da gibt’s das auch“, entgegnete ihm Sigl.

Kuriose Szenen beim Konzert von Helene Fischer: Fans stürmen auf Bühne Fotostrecke ansehen

Nach einem Stopp bei einem Eisladen machten die beiden noch eine Schifffahrt über den See. Vor Betreten des Dampfers sprach Sigl über seine Zukunft als „Bergdoktor“. „Ich kann natürlich sagen, ich spiele die Rolle bis ich in Rente gehe, das ist aber nicht der Fall, weil ich das nicht machen möchte. Der ‚Bergdoktor‘ kann 70 werden, aber meiner wird es nicht.“

Für Hans Sigl gibt es ein Leben nach dem „Bergdoktor“

Es gebe für ihn ein Leben vor, mit und nach dem „Bergdoktor“. Danach werde er eine andere Rolle spielen oder nur noch Lesungen machen. „Ich sage nicht, dass ich morgen aufhöre mit dieser Rolle, aber wenn es irgendwann so weit ist, dann werden die Beteiligten schon früh genug wissen, dass das absehbar ist, weil es muss ja auch ein Nachfolger gesucht werden, es müssen die Geschichten dahingehend geschrieben werden und ich muss mir überlegen, wozu ich denn Lust habe danach.“

Wie viel Spaß Hans Sigl beim Dreh mit Pierre M. Krause hatte, machte er in einem Instagram-Post deutlich. „Lieber Pierre. Eine Liebeserklärung. Danke dir für den schönen Tag in deiner #kurzstrecke“, schrieb er zu einem gemeinsamen Bild mit dem Moderator.

Wann kommt die 17. Staffel „Der Bergdoktor“?

Die letzte Episode der 16. Staffel der beliebten Arztserie „Der Bergdoktor“ (seit 2008) wurde Ende Februar im ZDF ausgestrahlt. Für die 17. Staffel wurde bereits gedreht, auch dieses Mal wieder in der Region Wilder Kaiser. Fans gehen davon aus, dass die neuen Folgen wie gewohnt im Januar und damit erst 2024 ausgestrahlt werden. Mit dabei sind neben Sigl unter anderem auch Ronja Forcher, Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Natalie O‘Hara, Andrea Gerhard, Mark Keller und Rebecca Immanuel. Ärgerlicher läuft es dahingegen für einige Fans der Schlagerqueen: Das jüngst abgebrochene Helene-Fischer-Konzert wird nicht nachgeholt. Verwendete Quellen: ARD Mediathek, Instagram