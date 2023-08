Sie spannte Sylvie Meis den Mann aus: Sabia Boulahrouz nach 3 Jahren zurück

Teilen

Sabia Boulahrouz geriet in die Schlagzeilen, weil sie ihrer ehemaligen Freundin Sylvie Meis ihren damaligen Ehemann Rafael van der Vaart ausspannte. Jetzt zeigt sie sich wieder in der Öffentlichkeit.

Hamburg – Drei Jahre lang war es um Sabia Boulahrouz (45) still. 2013 war sie noch vor der offiziellen Trennung von TV-Star Sylvie Meis (45) und Fußballspieler Rafael van der Vaart (40) mit dem Sportler zusammengekommen. Ein Skandal, immerhin waren Sabia und Sylvie zum damaligen Zeitpunkt befreundet. 2015 zerbrach dann aber auch Sabias Glück mit dem Kicker. Daraufhin entwickelte sich das Model für einige Zeit zu einer Showbiz-Bekanntheit, bevor es vor drei Jahren wieder in der Versenkung verschwand. Was macht die 45-Jährige heute?

Sabia Boulahrouz ist wieder da: Sie zeigte sich öffentlich in Hamburg

Der letzte Social Media-Beitrag von Sabia Boulahrouz ist bereits vom März 2020. Es handelte sich dabei um ein simples Selfie mit der Bildunterschrift: „Es ist ein guter Tag, um einen guten Tag zu haben.“ Seitdem hat die hübsche Brünette nichts mehr von sich hören lassen. Laut Informationen der Bild hat Sabia die letzten drei Jahre damit zugebracht, sich um ihre Kinder Amaya (12) und Daamin (11) zu kümmern. Außerdem soll sie ihre älteste Tochter Katharina (27) unterstützen, die bereits einen dreijährigen Sohn hat.

Von „schön“ bis „Entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

Nach ihrer Skandalbeziehung zu Sylvie Meis‘ Ex-Ehemann, ihrer eigenen Trennung von dem HSV-Star und ihrer langen Pause von der Öffentlichkeit ist Sabia nun zurück. Für ihr öffentliches Comeback hat sich die 45-Jährige einen besonderen Anlass ausgesucht, denn sie war Gast auf einer Geburtstagsfeier im Hamburger Nobel-Restaurant „Patio“. Dort feierte am Samstag (19. August) Model Alena Gerber seinen 34. Geburtstag. Geladen waren auch andere Prominente wie GNTM-Gewinnerin Kim Hnizdo (27) und natürlich Alenas Partner Clemens Fritz (42).

Sabia Boulahrouz freut sich über den Partyabend in Hamburg

Sabia Boulahrouz scheint den Partyabend mit ihren Freundinnen in vollen Zügen genossen zu haben. „Es war so schön, mit Alena in ihren Geburtstag hinein zu feiern. Es war einfach ein wundervoller Abend“, erklärte sie anschließend gegenüber Bild. Ob sie auch künftig wieder öfter im Blitzlichtgewitter zu sehen sein wird, kommentierte die Hamburgerin allerdings nicht.

In den letzten drei Jahren war Sabia Boulahrouz abgetaucht. Die Hamburgerin geriet in die Schlagzeilen, weil sie ihrer ehemaligen Freundin Sylvie Meis den Mann ausgespannt hatte. Nun wurde die 45-Jährige erstmals wieder in der Öffentlichkeit gesichtet. © IMAGO / Marja & IMAGO / Future Image

Sabias ehemalige Freundin hat beruflich gerade alle Hände voll zu tun: Ab Anfang September wird Sylvie Meis wieder als Moderatorin von „Love Island“ im TV zu sehen sein. Verwendete Quellen: Bild