„Sie spielen Verstecken“: Harry und Meghan machen einen großen Bogen um William und Kate

Von: Larissa Glunz

Harry und Meghan haben nach Monaten wieder britischen Boden unter den Füßen, die royale Familienzusammenführung bleibt aber dennoch aus. Das Herzogspaar soll seine neuen Nachbarn in Windsor, William und Kate, gekonnt ignorieren. Versteckspiel statt Versöhnung lautet offenbar die Devise der Sussexes.

Windsor – Die England-Reisen von Prinz Harry (37) und Meghan Markle (41) seit ihrem royalen Rücktritt lassen sich an einer Hand abzählen. Im Juni waren die Sussexes anlässlich Queen Elizabeths II. (96) Thronjubiläum erstmals als Familie in London zu Besuch, vor wenigen Tagen sind sie als Paar nach Großbritannien zurückgekehrt. Im Palast soll sich die Wiedersehensfreude aber in Grenzen halten.

Harry und Meghan besuchen England: Keine Zeit für die Königsfamilie

Den mehrtägigen England-Trip würden viele als perfekte Gelegenheit für das ein oder andere Familientreffen beschreiben, Harry und Meghan haben jedoch offenbar genau das Gegenteil geplant. Die zweifachen Eltern absolvierten bereits einen Auftritt beim „One Young World Summit“ in Manchester, in Düsseldorf rührten Prinz Harry und seine Gattin fleißig die Werbetrommel für die Invictus Games 2023. Am 8. September steht mit den „WellChild Awards“ ihr letzter Termin an, in der Zwischenzeit soll das Paar wieder in seinem alten Zuhause Frogmore Cottage wohnen.

Harry und Meghan werden sich schon bald wieder auf den Weg nach Amerika machen – allem Anschein nach ohne den Versuch einer Versöhnung mit William und Kate. (Fotomontage) © i Images/Imago

Auf dem Gelände von Schloss Windsor sind vor Kurzem neue royale Nachbarn aufgetaucht, die Harry und Meghan allem Anschein nach nicht willkommen heißen möchten. Prinz William (40) und Kate Middleton (40) haben sich mit ihren drei Kindern im Adelaide Cottage niedergelassen, das nur etwa 15-Minuten-Fußmarsch von der Sussex-Bleibe entfernt liegt. Die zerstrittenen Brüder und ihre Familien wollen ein Treffen scheinbar um jeden Preis vermeiden.

Harry und Meghan lassen sich in England blicken: Die USA bleiben dennoch ihre Wahlheimat Prinz Harry reiste für die Beerdigung seines Großvaters Prinz Philip (99, † 2021) und die Enthüllung der Diana-Statue (36, † 1997) im April beziehungsweise Juli 2021 in seine Heimat, Meghans erster Trip seit der Sussex-Abkehr ließ länger auf sich warten. Auf dem Weg zu den Invictus Games in Den Haag legte das Paar im vergangenen April einen unangekündigten Zwischenstopp bei Queen Elizabeth II. auf Schloss Windsor ein. Das nächste Wiedersehen folgte schließlich zur Feier des Platinjubiläums der Regentin im Juni 2022, die jüngste Reise ist somit bereits der dritte England-Besuch des Herzogspaares in diesem Jahr.

Eiszeit in Windsor: Harry und Meghan und William und Kate bleiben für sich

Adelsexperte Christopher Andersen (73) kündigte bereits im Vorfeld gegenüber „Us Weekly“ an, dass Harry und Meghan einen großen Bogen um die Cambridges machen werden: „Sie werden royales Verstecken spielen. […] Es wird alle Zeichen einer altmodischen Farce haben, wenn diese Leute [Harry, Meghan, William und Kate] versuchen, einander zu meiden.“

Die Angst vor Harrys kommenden Memoiren, die Ende des Jahres erscheinen werden, soll dabei laut Andersen eine große Rolle spielen. Weitere Enthüllungen könnte auch seine Ehefrau öffentlich machen. Meghan Markle hat während ihrer Zeit als Royal ein Tagebuch geführt, das sie unlängst wieder entdeckt hat. Verwendete Quellen: usmagazine.com