Sie wollte sogar ein Kind adoptieren: Patricia Blanco liebt Andreas Ellermann immer noch

Von Andreas Ellermann ist sie zwar längst getrennt, dennoch hat Patricia Blanco noch Gefühle für ihren Ex-Freund. Auch die Familienplanung konnte sie sich mit ihm gut vorstellen.

Hamburg – Die Beziehung von Patricia Blanco (52) und dem Hamburger Unternehmer Andreas Ellermann (58) war vor allem in ihren Endzügen höchst turbulent und nach einem wirren Liebes-Hin-und-Her ist seit diesem Mai alles aus und vorbei. Zwar liefern sich die beiden seitdem eine regelrechte Schlammschlacht, ihre Gefühle sind aber noch immer nicht verflogen, wie die Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco (86) nun verrät.

Nach Trennung im Mai: Patricia Blanco liebt Andreas Ellermann noch immer

Eine Trennung nach vielen gemeinsamen Jahren ist nie nicht leicht und vor allem bei Patricia Blanco und Andreas Ellermann ging das Ende der Beziehung bislang nicht versöhnlich und friedlich über die Bühne. Weil sie sich weigert, aus der gemeinsamen Villa in Hamburg auszuziehen, will der Entertainer das Haus verkaufen, mitsamt Patricia als Bewohnerin. Während die beiden ihren Rosenkrieg ausfechten, schmiedet Andreas Ellermann Pläne, in der Schlagerbranche durchzustarten – aber nicht etwa mit Patricia, sondern mit Bohlen-Ex Naddel (58).

Zwar stehen bei den beiden die Regler in Sachen Drama auf zehn, tiefe Gefühle hat Patricia Blanco für Andreas Ellermann aber immer noch, wie sie am Freitagabend (7. Juli) im „SWR-Nachtcafé“ verrät. „Ich liebe ihn, ich liebe ihn auch heute noch, ich habe ihn geliebt. Ich hätte auch mit ihm bis zum Lebensende durchgehalten, auch wenn mal schwierigere Zeiten kamen“, erklärt sie im Gespräch mit Michael Steinbrecher (57).

Ihre romantischen Gefühle hin oder her – das Ende ihrer vierjährigen Liebe scheint Patricia Blanco inzwischen verarbeitet zu haben. „Ich glaube einfach nicht, dass er dafür bereit war oder dass er eine andere Form von Liebe will, die ich will. Ich habe viel zu sehr mich auf ihn fixiert“, erklärt sie, „Ich habe mich komplett isoliert und nur auf ihn konzentriert und ich glaube, das war der große Fehler.“

Zerrüttetes Verhältnis: Tochter Patricia wütet gegen Schlagerstar Roberto Blanco Bei der Frankfurter Buchmesse 2017 attackierte Patricia ihren Vater Roberto Blanco, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten. „Schämst du dich nicht. Wie konntest du das meiner Mutter antun?“, wütet sie gegen ihn. In seiner Biografie hatte Blanco verraten, dass er seine erste Frau Mireille, Patricias Mutter, jahrelang betrogen hat. Diese Eskalation musste von Sicherheitskräften beendet werden. Bis heute ist das Verhältnis zwischen Vater und Tochter schwierig.

Familienpläne mit Andreas Ellermann: Patricia Blanco wollte ein Kind adoptieren

Sogar die Familienplanung konnte sich Patricia Blanco mit Andreas Ellermann gut vorstellen – mit diesem besonderen Wunsch war sie aber alleine. „Ich wollte ja noch ein Kind sogar, adoptieren oder sowas. War gar nicht drin“, erinnert sie sich. Zwar waren die beiden bis zu ihrer Trennung verlobt, das Thema Heiraten fand bei ihrem Verflossenen aber trotzdem wenig Zuspruch. „Der Druck kam immer mehr von mir und ich merkte, er strebt immer nur nach diesem Außen, in den Medien stattzufinden“, blickt Patricia Blanco auf die kriselnde Beziehung zurück.

Während Patricia Blanco ihr zerbrochenes Liebesglück in aller Öffentlichkeit Revue passieren lässt, widmet sich ihr Ex-Verlobter stattdessen seiner neuentdeckten Schlager-Leidenschaft. Im Vorlauf auf ihren Auftritt beim „Schlagermove“ feuerte Andreas Ellermann im Netz gegen die Kritik an seinem Song mit Naddel. Verwendete Quellen: SWR-Nachtcafé/Folge vom 7. Juli 2023

