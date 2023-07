Klarer Sieger im Quotenkampf zwischen Bozen-Krimi und „Einsatz für Henning Baum“

Teilen

Am Donnerstagabend hat sich der Bozen-Krimi den Tagessieg geholt. Henning Baum siegte aber beim für den Sender RTL wichtigen, jüngeren Publikum.

Berlin – ARD, ZDF und RTL und Co. buhlen allabendlich um die Gunst des Fernsehpublikums. Auch am Donnerstag, dem 20. Juli, schalteten wieder Millionen Deutsche ihre TV-Geräte ein. Viele von ihnen entschieden sich für den Bozen-Krimi oder „Einsatz für Henning Baum“.

Bozen-Krimi gegen „Henning Baum“: Insgesamt lagen die Ermittler vor den Sanitätern

Die Einschaltquoten sprechen für sich. Laut dem Medienmagazin DWDL.de konnte der Bozen-Krimi „Vergeltung“, der um 20:15 Uhr in der ARD lief, ganze 4,91 Millionen Zuschauer verzeichnen. Zur gleichen Zeit ging bei RTL Henning Baum (50) dem Job als Rettungssanitäter nach, wobei ihm allerdings nur 1,26 Millionen Menschen zuschauten. Damit ergab sich für den Krimi ein Marktanteil von 22,8 Prozent, für „Einsatz für Henning Baum“ ein Anteil von lediglich 5,9 Prozent.

Der Bozen-Krimi konnte Henning Baum übertrumpfen, doch die RTL-Sendung fuhr immerhin einen Teilsieg ein © picture alliance/dpa/ARD Degeto | Hans Joachim Pfeiffer & RTL

Henning Baum beliebt bei jungen Leuten: Beinahe Quotensieger bei den 14- bis 49-Jährigen

Insgesamt lag der Bozen-Krimi also vorn, allerdings nicht in der für Privatsender wie RTL so wichtigen, werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Dort lag der Marktanteil von „Einsatz für Henning Baum“ bei 12,5 Prozent, 510.000 Menschen aus dieser Altersspanne schalteten ein. Übertroffen wurde die Doku in Zuschauerzahlen nur noch von der Tagesschau, die 610.000 Zuschauer in dieser Zielgruppe hatte. Der Bozen-Krimi schaffte es bei den 14- bis 49-Jährigen nur auf Platz 10. Aus dieser Altersklasse schalteten 290.000 Augenpaare ein, was einem Marktanteil von 7,2 Prozent entspricht.

Die Fernsehwelt ist hart umkämpft: Darum schalteten am Dienstag (18. Juli) reihenweise Zuschauer um 20:30 Uhr bei RTL ab. Verwendete Quellen: DWDL.de