„Sieht gesund und entspannt aus“: Prinz Harry unternimmt heimlichen Solo-Trip nach Afrika

Von: Larissa Glunz

Teilen

Prinz Harrys letzte Afrika-Reise im Dienst der Krone (r.) liegt fast drei Jahre zurück, sein aktueller Besuch fand fernab der Kameras statt. (Fotomontage) © agefotostock/Doug Peters/Imago

Prinz Harry ist erneut in den Flieger gestiegen, seiner Heimat England hat er allerdings keinen Besuch abgestattet. Der Familienvater machte sich stattdessen auf den Weg nach Afrika. In Mosambik nahm ein voller Terminkalender seine Zeit in Anspruch.

Vilankulo – Seine jüngste Reise hat Prinz Harry (37) nicht an die große Glocke gehängt, an die Öffentlichkeit gelangt ist sie aber dennoch. Ein glücklicher und aufmerksamer Fan traf den Ehemann von Meghan Markle (41) am Flughafen und enthüllte somit seinen Aufenthaltsort: Still und heimlich ist Harry nach Mosambik gereist.

Ohne Ankündigung: Prinz Harry geht auf Erkundungstour durch Vilankulo

Prinz Harry hat eine besondere Verbindung zu Afrika. Der Enkel von Queen Elizabeth II. (96) setzt sich unter anderem für den Tierschutz vor Ort ein und hat in den letzten Jahren bereits mehrere private Urlaube mit Ehefrau Meghan dort verbracht. Dieses Mal war der zweifache Vater allem Anschein nach allein unterwegs.

Wie „Moz Paparazzi“ berichtet, hat Harry drei Tage in der Küstenstadt Vilankulo verbracht und in dem 4-Sterne-Hotel Vilanculos Beach Lodge geschlafen. In Begleitung von Freunden soll er die Attraktionen besichtigt haben, auch ein Treffen mit Yassin Amuji, dem Präsidenten des dortigen Tourismusverbandes, stand wohl auf seiner Agenda. Vielleicht planen Harry und Meghan einen weiteren Afrika-Urlaub mit ihren zwei kleinen Kindern Archie (3) und Lilibet (1)?

Gut gelaunt und glücklich: Prinz Harry genießt seine Zeit in Afrika

Der frühere Senior Royal war zuvor ganz leger gekleidet angereist, wie der Schnappschuss vom Flughafen in Vilankulo beweist. In Shorts, einem „African Parks“-Basecap und T-Shirt posierte neben einem glücklichen Fan, wenig später landete das Foto auf Twitter. „Schön zu sehen, dass Prinz Harry allein ist, glücklich aussieht und das tut, was er liebt“, kommentierte eine begeisterte Userin, während ein anderer Nutzer betone, wie „gesund und entspannt“ der 37-Jährige aussehe.

Meghan Markle: Ihre Verwandlung vom Serien-Star zur Herzogin von Sussex Fotostrecke ansehen

Harrys Mütze mit dem Logo „African Parks“ könnte ein Indiz dafür sein, dass die Reise doch beruflicher und nicht privater Natur war. Nachdem Harry und Meghans Durchbruch in den USA auf sich warten lässt, wollen sie sich womöglich auf Projekte in anderen Ländern konzentrieren. Seit 2017 ist der Herzog von Sussex Präsident von „African Parks“, das sich den Schutz der afrikanischen Nationalparks und Tierwelt auf die Fahne geschrieben hat und wichtige Arbeit leistet: In Afrika sind Tierarten wie Elefanten und Löwen vom Aussterben bedroht, in den letzten 50 Jahren ist der Tierbestand laut „WWF“ um 65 % zurückgegangen. Verwendete Quellen: Twitter.com, Instagram.com/moz_paparazzi, worldwildlife.org