„Sieht nicht aus wie Michelle“: Fans erkennen verjüngte Schlagersängerin nicht wieder

Von: Jonas Erbas

Michelle hat sich in den letzten Monaten augenscheinlich stark verändert. Einige Schlagerfans behaupten nun, die 51-Jährige nicht mehr wiederzuerkennen.

Kitzbühel – Zuletzt sorgte Michelle (51) vor allem abseits der Bühne für Schlagzeilen: Die Schlagersängerin ist frisch verliebt – und das ausgerechnet in Eric Philippi (26). Der „Schockverliebt“-Interpret ist nicht nur ein aufstrebender Berufskollege der 51-Jährigen, sondern begleitete sie im Frühjahr auch auf ihrer Tour. Am Samstag (1. Juli) stand man dann auch gemeinsam beim „Schlagerbooom“ in Kitzbühel auf der Bühne – doch manch einer hätte die Ex von Matthias Reim (65) fast nicht mehr erkannt.

Glück perfekt: Michelle spricht bei „Schlagerbooom“ über neue Liebe

Beim „Schlagerbooom“ sprachen Michelle und Eric Philippi ganz offen über ihre Beziehung. Sie sei „der glücklichste Mensch und die glücklichste Frau auf der ganzen Welt“, verriet die „Wer Liebe lebt“-Interpretin Showmaster Florian Silbereisen (41), nachdem dieser sich über ihren Beziehungsstatus erkundigt hatte.

Eine Frage schien den ein oder anderen „Schlagerbooom“-Zuschauer allerdings noch viel mehr zu beschäftigen: Was ist mit Michelle passiert? Die 51-Jährige sah am Samstagabend deutlich verjüngt aus. Das sorgte im Netz für Diskussionen.

Michelles erfolgreichster Hit ist ein Duett mit ihrem Ex Im Laufe ihrer 30 Jahre andauernden Karriere hat Michelle viele Hits eingesungen, doch keiner hat sich bis dato so gut verkauft wie „Nicht verdient“ von 2018. Spannend: Der Song ist ein Duett mit ihrem Ex Matthias Reim. Insgesamt 200.000 Einheiten wurden von der mit Gold ausgezeichneten Single verkauft, sie erreichte Platz 94 in den deutschen Charts.

Michelle deutlich verjüngt: Schlagerfans erkennen sie (fast) nicht wieder

„Sieht nicht so aus wie Michelle“, urteilte eine Zuschauerin bei Facebook und ergänzte: „Wenn, dann hat sie sich sehr verändert.“ Ein anderer Fan schrieb: „Das soll Michelle sein?“ Auch auf Twitter staunte man über die veränderte Schlagersängerin: „Ist Michelle alterslos oder gut gespachtelt?“, fragte ein Nutzer, ein anderer war nicht weniger verwirrt: „Sah sie neulich nicht noch ganz anders aus?“

Hat sich Michelle innerhalb weniger Monate wirklich so stark verändert? Im Netz behaupten einige Schlagerfans, die Sängerin nicht wiederzuerkennen © Future Image/Hofer/Imago

Die Liebe hält eben jung – vor allem, wenn sie so frisch wie bei Michelle und Eric Philippi ist. Zahlreiche Kommentare kassierte auch ein anderer Star, der am Samstagabend in Kitzbühel aufgetreten war: Für ihren „Schlagerbooom“-Auftritt wurde Daniela Katzenberger (36) von den Fans im Netz regelrecht vernichtet. Verwendete Quellen: facebook.com/schlagerinsider, rtl.de