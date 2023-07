Größte „Giovanni Zarrella Show“ aller Zeiten, doch: keine Chance gegen Silbereisen

Das Erfolgsmodell von Florian Silbereisens Schlagershows im Ersten versucht das ZDF mit der „Giovanni Zarrella Show“ zu kopieren. Das gelang trotz der großen Sommerparty allerdings abermals nicht.

Dortmund – Die Schlager-Könige des Samstagabend heißen Florian Silbereisen (41) und Giovanni Zarrella (45) – je nachdem, ob im Ersten oder im ZDF eine neue Ausgabe der jeweiligen Musikshow ansteht. Seit September 2021 moderiert der Deutsch-Italiener vierteljährlich seine „Giovanni Zarrella Show“ und lockt damit stets ein Millionenpublikum vor die Fernsehbildschirme. Im direkten Vergleich muss er sich allerdings seinem weitaus erfahreneren ARD-Kollegen geschlagen geben …

„Giovanni Zarrella Show“ verbessert Quote, kommt aber nicht an Silbereisen heran

Auch vergangenen Samstag (22. Juli) sahen wieder etliche Schlagerfans die „Giovanni Zarrella Show“, die ab ihrer Hälfte sogar noch einen Zuschauerzuwachs verzeichnen konnte. Insgesamt 3,40 Millionen Zuschauer schalteten das ZDF ein, um Acts wie Maite Kelly (43), Nino de Angelo (59) oder Anna-Carina Woitschack (30) zu bestaunen, wie dwdl.de berichtet.

An seine Traumquote von 4,85 Millionen Zuschauern, die Giovanni Zarrella mit seiner zweiten Ausgabe am 13. November 2021 erzielt hatte, kam er diesmal erneut nicht heran, konnte sich insgesamt aber im direkten Vergleich zur vorangegangenen Show (3,07 Millionen; am 22. April 2023) verbessern. Die Quoten-Krone im Schlager kann der 45-Jährige damit allerdings nicht erringen: Die ist weiterhin fest in der Hand von Florian Silbereisen, der zuletzt am 2. Juli aus Kitzbühel seinen „Schlagerbooom“ präsentierte und mit diesem 4,01 Millionen Menschen anzog.

Wann läuft die nächste Silbereisen-Show? Am 12. August präsentiert Florian Silbereisen im Ersten seine nächste Samstagabendshow. Zur „Schlagerstrandparty“, die unter dem Motto „Wir feiern die 80er“ steht, hat der Moderator einmal mehr namhafte Stars aus Schlager und Volksmusik eingeladen. Mit dabei sind bisher: Roland Kaiser, Beatrice Egli, Howard Carpendale, Nicole, Paul Young, Andy Borg, Matthias Reim, Limahl, Ute Freudenberg, DJ Ötzi, Nik Kershaw, Michelle, Gitte Haenning, Eloy de Jong, Samantha Fox, Ross Antony, Joachim Witt, Lucas Cordalis, Joelina Drews, voXXclub, Marianne Rosenberg und Thomas Anders

Florian Silbereisen übertrumpft Giovanni Zarrella im Schlager-Quotenduell

Der Ex von Schlagerqueen Helene Fischer (38) hat bereits über 100 „Die Feste“-Shows moderiert und kommt auf einen Zuschauerschnitt von 4,67 Millionen. Dem gegenüber steht die „Giovanni Zarrella Show“, die in insgesamt acht Ausgaben einen Gesamtschnitt von 3,88 Millionen erzielte. Damit ist klar: So schnell lässt sich Florian Silbereisen nicht übertrumpfen.

Die „Giovanni Zarrella Show“ zieht zwar zuverlässig ein Millionenpublikum vor die Fernsehbildschirme, an Florian Silbereisens „Die Feste“-Shows reicht der Quotenerfolg allerdings noch lange nicht heran © Future Image/Daniel Scharinger/Imago

Der 41-Jährige steht mit einer neuen Sendung bereits in den Startlöchern: Am 12. August zeigt das Erste seine „Schlagerstrandparty“. Giovanni Zarrella und seine ZDF-Show kehren erst im Herbst, am 18. November, zurück. Wie viele Fans es diesmal vor den Fernsehbildschirm zieht, bleibt allerdings abzuwarten: In der aktuellen Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ störten sich viele Zuschauer am unentwegten Einsatz von Playback. Verwendete Quellen: dwdl.de, zdf.de, daserste.de