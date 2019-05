Perfektes Liebesglück: Simone Ballack hat zum zweiten Mal Ja gesagt

Nach der Trennung von Michael Ballack und einigen gescheiterten Beziehungen hat Simone Ballack endlich den Richtigen gefunden. Am Samstag läuteten die Hochzeitsglocken.

Update vom 11.5.2019, 17.44 Uhr:

Das Liebesglück ist perfekt! Simone Ballack und ihre Jugendliebe gaben sich am Samstag im Standesamt in Wolfratshausen das Ja-Wort. Hier berichteten wir in allen Einzelheiten über die Hochzeit!

3.5.2019:

Mit vollen Segeln läuft ­Simone Ballack (43) jetzt in den Hafen der Ehe ein. Bereits am Samstag in einer Woche, am 11. Mai, wird sie Ja zu ihrer Jugendliebe Andreas Mecky sagen, mit dem sie erst wenige Monate zusammen ist. Der 45-jährige IT-Spezialist wird ihr zweiter Ehemann – nach Fußballstar Michael ­Ballack, den sie im Juli 2008 heiratete. Damals mit dem vollen Programm: Kirche, Standesamt und einem rauschendem Fest im Bayerischen Yacht-Club am Starnberger See. Dieses Mal wird’s bescheidener. Ihrer langjährigen Jugendliebe gibt sie nur am Standesamt das Jawort. „Einmal kirchlich heiraten reicht doch, oder?“, sagt sie im Gespräch mit der tz.

Simone Ballack: Kinder gehen vor Job

Ihr Hochzeitskleid stehe natürlich auch schon fest: „Es wird ein weißes Dirndl von Astrid Söll. Gerade habe ich es zum ersten Mal probiert.“ Nach dem Standesamt geht die Party bei ihr zu Hause weiter – natürlich mit den drei Söhnen Louis (17), Emilio (16) und Jordi (14). Die sind Simone Ballacks Full-time-Job. Ihren Geschäftsführer-Posten im Bali Beach in Bernried hat sie an den Nagel gehängt. „Meine Jungs brauchen mich dringender“, sagt sie. Auch Flitterwochen sind erst mal keine geplant. „Bei uns am Starnberger See ist es doch so wahnsinnig schön, da muss ich nicht weg. Vielleicht im Herbst, wenn das Wetter schlechter wird.“

Claudia und Stefan Effenberg: zum vierten Mal Ja

+ Stefan und Claudia Effenberg sind schon seit fast 15 Jahren verheiratet - und lieben sich immer noch. © dpa / Jens Kalaene

Immer noch ineinander verliebt sind Claudia (53) und Stefan Effenberg (50). Sie haben schon Übung darin, ihr Eheversprechen zu erneuern: 2004 heirateten sie zum ersten Mal, 2006 wiederholten sie die Zeremonie, genauso wie 2010 am Strand von Miami. Jetzt, zum 15. Hochzeitstag, träumt Claudia wieder von einer Hochzeit. „Mit weißem Bikini und Flatterkleid.“

Maria Zsolnay

Wie wir heiraten, ruiniert unsere Umwelt und ist schlecht für den Kontostand. Das ist die Ansicht dieser zwei jungen Frauen, die eine völlig andere Vorstellung von ihrer Hochzeit haben und mit allen Traditionen brechen.

Wer ist eigentlich Cathy Hummels, wird Sophia Thomalla jetzt zur Spielerbraut und warum zeigt sich Schweinsteiger-Ex Sarah Brandner plötzlich oben ohne?