Nach Sophia: Auch Simone Thomalla amüsiert sich bei Rammstein-Konzert

Simone Thomalla feiert beim Rammstein-Konzert, wie schon vorher Tochter Sophia. Die Fans sind wegen der Anschuldigungen gegen die Band gespaltener Meinung.

Berlin – Sophia Thomalla (33) und Simone Thomalla (58) sind dafür bekannt, nie so ganz das zu tun, was die Gesellschaft erwartet oder was der sogenannten „Norm“ entspricht. Das bezieht sich auch auf ihre sozialen Kontakte, in die sie sich nicht reinreden lassen. Trotz der Vorwürfe, die aktuell gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann (60) im Raum stehen, feierte nach der Tochter jetzt auch die Mutter ausgelassen bei einem Konzert der Band in Berlin.

Rammstein-Konzert: Simone Thomalla feiert den Ex ihrer Tochter und seine Band in Berlin

Mit Rammstein fühlt sich Simone Thomalla nicht nur über ihren Musikgeschmack verbunden. Von 2011 bis 2015 war ihre Tochter Sophia Thomalla mit Rammstein-Sänger Till Lindemann, gegen den gerade mehrere schwere Vorwürfe erhoben wurden, zusammen. Weiterhin steht Aussage gegen Aussage, der 60-Jährige dementierte die Anschuldigungen anwaltlich bereits im Juni und ließ diese als „ausnahmslos unwahr“ zurückweisen.

Simone Thomalla lässt sich von den Schlagzeilen nicht beirren. Zumindest halten sie sie nicht davon ab, bei einem Rammstein-Konzert ausgiebig zu feiern. Auf Instagram postete sie jetzt ein Video vom Konzert in Berlin, in dem eine jubelnde, voll-besetze Arena zu sehen ist. Man hört Till Lindemann das Lied „Sonne“ singen.

Simone Thomalla beim Rammstein-Konzert: Fans reagieren gespalten

Die Anhänger von Simone spalten sich in den Kommentaren in zwei Lager. „Wie kann man denn gerade bei den ganzen Anschuldigungen noch auf ein Rammstein-Konzert gehen? Ich verstehe es nicht“, schreibt eine Userin. Eine andere wettert: „Unter Frauensolidarität verstehe ich was anderes.“

Viele sehen es allerdings von einer anderen Seite und unterstützen Simone in den Kommentaren – ebenso wie die Band, die nach wie vor nur mit Anschuldigungen und nicht etwa mit Klagen oder Verurteilungen konfrontiert ist. „Simone kennt Till seit Jahren persönlich und ich finde es gut, dass sie bei dieser Hexenjagd nicht mitmacht“, schreibt ein anderer Fan. Ein weiterer findet: „Sophia legt den Finger in die Wunde und tut, was sie für richtig hält. Sie geht auf ein Konzert und postet ein Video. Herrje, kriegt euch alle mal wieder ein.“

Nicht nur Simone Thomalla sorge bei den Konzerten in Berlin für Aufregung, sondern auch die Hauptakteure selbst. Till Lindemann textete auf der Bühne einen seiner Rammstein-Songs um.