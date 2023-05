Sind Meghan Markle und Harry schwanger? Sushi-Bestellung soll des Rätsels Lösung sein

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Seit Wochen halten sich Gerüchte, Meghan Markle könnte zum dritten Mal schwanger sein. Jetzt wurden sie beim Sushi-Essen gesehen. Pressegerede oder dementieren die Sussexes hier die Baby-News?

Montecito – Kaum ist Prinz Harry (38) nach seinem Blitzbesuch von der Krönung seines Vaters König Charles III. (74) aus London zurückgekehrt, sind er und Ehefrau Meghan Markle (41) in alte Muster verfallen. Es ist nicht leicht, immer im Gerede zu bleiben, aber schließlich muss man interessant bleiben, um die Kosten für die 11-Millionen-Dollar-Villa in Montecito zu decken. Da kommen die Gerüchte, das Herzogspaar könnte zum dritten Mal schwanger sein, auch gerade recht.

Die letzten Wochen war immer wieder von Baby-Gerüchten um das Herzogspaar von Sussex die Rede

Den Auftakt zur möglichen dritten Schwangerschaft bildete der Besuch der Herzogin von Sussex laut thenews.com in einem locker sitzenden beigen Designer-Mantel im März, als sie mit Ehemann Prinz Harry in einem protzigen Privat-Club in Los Angeles gesichtet wurde. Dass Meghan dann plötzlich in ungewohnter Selbstlosigkeit über ihren befreundeten Pressefreund Omid Scobie (41) verlauten ließ, sie wolle König Charles bei seiner Krönung nicht die Show stehlen und komme deshalb nicht nach London, heizte die Gerüchte weiter an.

Meghan Markle: Ihre Verwandlung vom Serien-Star zur Herzogin von Sussex Fotostrecke ansehen

Während Prinz Harry nach nur 28 Stunden in seiner alten Heimat den Rückflug antrat, ging Meghan mit Freunden zum Wandern. Aufmerksamen Betrachtern fiel bei den Fotos davon auf, dass unter Meghans Hemd in etwas hervorzuwachsen schien. Grund genug, um die Schwangerschafts-News als bestätigt anzusehen, auch wenn das Etwas am Bauch der Herzogin eher nach einem Gürtel und nicht nach Babykugel aussah. Angebliche Insider waren laut TMZ schnell zur Stelle, die von „völliger Überraschung“ über den angeblich positiven Schwangerschafts-Test berichteten.

Meghan Markles Outfit beim Sushi-Date Mindestens so spannend wie die Baby-Gerüchte sind auch die Details, die Meghans Outfit betreffen. Zum Sushiessen erschien die Herzogin von Sussex in lässigen Hermes-Sandalen 565 Dollar (520 Euro), an ihrem Arm trug sie die Cesta Collective Bucket Bag in Neutral Melange für umgerechnet 639 Euro zum lockeren schokobraunen Dress von Heidi Merrick (439 Euro) aus Moiré-Stoff.

Die Sussexes waren offenbar mit Meghans Schauspiel-Kolleginnen zum Sushi-Essen verabredet

Meghan Markle und Prinz Harry wurden beim Plausch mit Cameron Diaz und Ehemann Benji Madden vor einer Sushi-Bar gesichtet (Fotomontage). © Michael Nelson/dpa PPE/Imago

Zum Wochenende waren die zweifachen Eltern beim Verlassen einer Sushi-Bar gesichtet worden – nur einen Steinwurf von ihrer Villa in Montecito. Am frühen Abend stiegen sie begleitet von ihren Sicherheitsleuten in einen um die Ecke geparkten Geländewagen und brausten davon. Im gleichen Atemzug berichtete die Enthüllungsplattform die Baby-Gerüchte. Denn schnell vermuteten die Fans mehr als die Lust auf Sushi hinter dem Bar-Besuch, denn wer schwanger ist, vermeidet rohen Fisch – ein erklärtes Tabu-Essen jeder werdenden Mutter.

Zwar ist nicht ausgeschlossen, ob Meghan nicht vegetarisches Sushi zu sich genommen haben könnten, doch waren Beobachter eher der Meinung, dieser Schritt sei als Baby-Dementi zu verstehen. Wie kaum eine andere versteht die ehemalige Schauspielerin das Spiel im Gerede zu bleiben. Laut Page Six sollen sich die Sussexes zudem medienwirksam mit Gwyneth Paltrow (50) deren Ehemann, der TV-Produzent Brad Falchuk (52), sowie Bumble-Chefin Whitney Wolfe Herd (33) und ihrem Ehemann, der texanische Öl-Erbe Michael Herd, getroffen haben. Vor dem Restaurant hätten sie zudem mit Celebrity-Pärchen Cameron Diaz (50) und Benji Madden (44) geplauscht. Verwendete Quellen: thenews.com, Instagram, pagesix.com, tmz.com, dailymail.co.uk