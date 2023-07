Hijab-Diskussion: Warum zeigt die ARD tote Sinéad O’Connor verschleiert?

Von: Jonas Erbas

Der Tod von Sinéad O’Connor erschüttert die Musikwelt – und trat im Netz direkt Diskussionen los: Dort wird die verstorbene Popsängerin vorwiegend unverschleiert gezeigt. Doch es gibt Ausnahmen.

Dublin – Die Musikwelt trauert: Der Tod von Sinéad O‘Connor (†56) kam vollkommen überraschend. Ihren großen Durchbruch feierte die Musikerin 1990 mit dem Erfolgsalbum „I Do Not Want What I Haven‘t Got“ (über sieben Millionen verkaufte Einheiten). An ihren großen Erfolg konnte die irische Popsängerin in den Folgejahren allerdings nie wieder anknüpfen. Zuletzt sorgte sie musikalisch nur noch selten für Aufsehen, stand dafür 2018 in den Medien, nachdem sie verkündet hatte, zum Islam konvertiert zu sein.

Zum Islam konvertiert: Sinéad O’Connor trug seit 2018 Hijab

In der Öffentlichkeit trat Sinéad O’Connor seitdem nur noch mit einem Hijab auf, der ihr Haar verhüllte. Zudem änderte die 1966 in Dublin geborene Irin ihren Namen: Aus Sinéad O‘Connor wurde Shuhada Sadaqat. In ihren letzten Lebensjahren spielte der Glaube eine tragende Rolle für die Musikerin, spendete ihr Trost und linderte ihren Kummer in einem Leben, das von Skandalen sowie Rück- und Schicksalsschlägen geprägt war.

2018 konvertierte Sinéad O’Connor zum Islam, änderte ihren Namen in Shuhada Sadaqat und trug seitdem Hijab © Mohamed Messara/dpa & Pacific Press Agency/Imago

In den deutschen und internationalen Medien wird der „Nothing Compares 2 U“-Interpretin nun, nach ihrem Tod, allerdings vorwiegend mit Bildern gedacht, die sie noch unverhüllt zeigen. Dabei hatte sich Sinéad O‘Connor bewusst dazu entschlossen, Hijab zu tragen. Dementsprechend wollte sie ab 2018 auch abgebildet werden. Doch das sorgt für Diskussionen – wie auch die Kopftuch-Debatte selbst, die gerade in Europa seit Jahren immer wieder aufflammt und Teile der Bevölkerung tief spaltet.

Diskussion um Darstellung von Sinéad O’Connor: Mit Kopftuch oder ohne?

Ähnlich verhält es sich im Fall Sinéad O‘Connor: Dass etwa die BBC-Todesmeldung die Popsängerin unverhüllt zeigt, die Verstorbene bei der „Tagesschau“ aber mit Hijab abgebildet wird, trat auf Twitter eine Diskussion los: „Links wie sie die BBC zeigt, rechts die ARD. Denk euch euren Teil“, prangerte Aktivist Ali Utlu in dem sozialen Netzwerk an. Auf den Tweet folgten verschiedenste Reaktionen: „Was für eine Unverschämtheit von der ARD, eine Frau, die zum Islam konvertiert ist, in den vergangenen Jahren ausschließlich im Hijab aufgetreten ist und ihren Nachnamen in Sadaqat geändert hat, als Muslim zu zeigen“, verteidigte Journalist Stephan Anpalagan die Darstellung.

„Wie wäre sie denn gern dargestellt worden?“, erkundigte sich ein Nutzer und bekam prompt die Antwort: „So, wie auf dem rechten Bild, ist sie die letzten Jahre in der Öffentlichkeit aufgetreten – und gerade nicht so, wie die BBC sie zeigt.“ Ein anderer Diskussionsteilnehmer merkte an: „Rechts [Foto mit Hijab; Anm.d.Red] hätte ich nie mit ihr in Verbindung gebracht.“ Die ARD habe „diesmal aller richtig gemacht“, urteilte ein weiterer Nutzer ein, anderer fügte hinzu: „BBC zeigt sie verklärend und so wie die meisten sie wohl in Erinnerung haben.“

In ihrer Berichterstattung hat die „Tagesschau“ allerdings auch Fotos verwendet, welche Sinéad O’Connor so zeigen, wie sie die meisten Musikliebhaber wahrscheinlich kennen: mit kurzen, rasierten Haaren – ganz ohne Hijab. Verwendete Quellen: twitter.com, tagesschau.de, bbc.com