So böse legt Sarah ihren Bruder Ben Zucker bei „Verstehen Sie Spaß?“ rein

Von: Jonas Erbas

Geschwisterliebe wird bei Sarah und Ben Zucker großgeschrieben – für „Verstehen Sie Spaß?“ strapaziert die 37-Jährige die Nerven ihres berühmten Bruders allerdings ausnahmsweise gewaltig.

Berlin – Als berühmter Schlagerstar sollte Ben Zucker (39) eigentlich in Geduld geübt sein: Hits schreiben, Studioaufnahmen, Tourproben – das alles kostet eine Menge Zeit. Dass der „Na und?!“-Interpret unter Umständen allerdings binnen weniger Minuten die Fassung verlieren kann, beweist nun ausgerechnet seine jüngere Schwester Sarah (37) bei „Verstehen Sie Spaß?“.

Schlagerstar reingelegt: Ben Zuckers Geduld für „Verstehen Sie Spaß?“ auf die Probe gestellt

Eigentlich meidet Ben Zucker Cafébesuche lieber, doch weil seine Schwester ihm etwas mitzuteilen hat, lässt sich der Schlagersänger („Was für eine geile Zeit“, „Heute nicht!“) zu einem Treffen in einer lauschigen Lokalität breitschlagen – und tappt dort mitten in die „Verstehen Sie Spaß?“-Falle. „Du bist der Allererste, dem ich es erzählen will“, macht es Sarah spannend, kommt allerdings einfach nicht auf den Punkt.

„Bist du schwanger?“, erkundigt sich Ben Zucker, seine Schwester bleibt aber vage: „Wenn es jetzt nur das wäre …“ Besonders ärgerlich für den 39-jährigen Schlagerstar: Jedes Mal, wenn Sarah mit der Sprache rausrücken möchte, ereignet sich eine Störung. Erst platzt der Kellner in die Unterhaltung, dann bricht am Nachbartisch ein lautstarker Beziehungskrach aus, später betritt ein italienisches Musikerduo das Café und am Ende wird Sarah sogar vor einem Gast hemmungslos angeflirtet – zu viel für den Sänger: Halb belustigt, halb resigniert vergräbt er das Gesicht in seinen Händen.

Ben Zucker bittet Schwester Sarah bei „Verstehen Sie Spaß?“: „Können wir einfach gehen?“

Der Streich verfehlt seine Wirkung keinesfalls: „Können wir einfach gehen?“, bittet Ben Zucker seine Schwester am Ende – offenbar ahnt er zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass all das nur inszeniert wurde, um ihn reinzulegen. Wie die Aktion für den Schlagerstar und seine Schwester ausgeht, zeigt sich bei „Verstehen Sie Spaß?“ am Samstag, dem 27. Mai, ab 20.15 Uhr im Ersten.

Ben Zuckers Geduldsfaden wird in der neuen „Verstehen Sie Spaß?“-Ausgabe gehörig strapaziert – und das ausgerechnet von seiner Schwester Sarah © Screenshot/YouTube/Position PR

Dort begrüßt Barbara Schöneberger (49) auch Gaby Dohm (79), das „Sesamstraße“-Puppen-Duo Ernie und Bert, Hans Sigl (53), Thomas Morgenstern (36) und Simon Pierro (44). Bereits in der letzten Folge trieb man es in der Sendung recht bunt: Schöneberger und ihr „Verstehen Sie Spaß?“-Team brachten ein „Notruf Hafenkante“-Urgestein sogar zum Weinen. Verwendete Quellen: youtube.com/@PositionPR, ard.de