So half Papst Benedikt XVI. Schlagersängerin Nicole, den Krebs zu besiegen

Von: Melanie Habeck

2020 erhielt Schlagersängerin Nicole die Diagnose Brustkrebs, inzwischen gilt sie als gesund. Nun verrät sie, dass kein Geringerer als Papst Benedikt XVI. ihr bei der Genesung geholfen habe.

Nohfelden-Neunkirchen – Während einer Routineuntersuchung 2020 wurden bei Schlagerstar Nicole (58) zwei bösartige Tumore in der rechten Brust entdeckt – ein echter Schock für die Sängerin. Doch die Musikerin entschied sich für den Kampf gegen den Krebs. Der Glaube gab ihr in dieser schweren Zeit besonders viel Kraft – und auch Papst Benedikt XVI. (†95) ist an ihrer Genesung nicht ganz unbeteiligt.

Diagnose Brustkrebs: Schlagerstar Nicole zog Kraft aus ihrem Glauben

Die Schlagersängerin hat in den vergangenen Monaten ganz offen über ihre Krebserkrankung gesprochen, in der „NDR Talk Show“ ließ sich Nicole sogar zu einer hitzigen Diskussion zu dem Thema hinreißen. In einem Interview offenbart sie nun, dass ihr Glaube ein wichtiger Anker in dieser turbulenten Zeit war. „Ich habe viel gebetet, fand Kraft im Zwiegespräch mit Gott“, erklärt der Schlagerstar gegenüber Bild.

Eine ganz besondere Bedeutung im Kampf gegen den Krebs hatte für Nicole ihre silberne Kreuzkette, die sie seit über 20 Jahren bei sich trägt: „Ich war 2011 zur Audienz bei unserem deutschen Papst Benedikt in Rom. Er segnete mich und die Kette, seitdem legte ich sie so gut wie nie mehr ab.“ Als die 58-Jährige von ihrer Krankheit erfuhr, schöpfte sie Kraft aus dieser denkwürdigen Begegnung: „Über dem Papst steht nur der liebe Gott. Mehr Schutz kann ein Mensch nicht haben. Darum ließ ich den Gedanken an den Tod nicht zu.“

Nicole geht 2023 wieder auf Tour In wenigen Wochen wird Nicole wieder auf der Bühne stehen: Am 1. September 2023 startet ihre Tour „Ich bin zurück“. Im Rahmen der Konzertreise wird der Schlagerstar insgesamt 25 Städte ansteuern. Mit den Auftritten möchte die Sängerin nicht nur ihre Genesung zelebrieren, sondern auch ihre 40-jährige Musikkarriere.

Auch auf ihre Familie konnte sich Nicole verlassen

Dieser Optimismus zahlte sich aus: Nicole besiegte den Krebs. Neben ihrem Glauben war auch ihre Familie eine echte Stütze für die Sängerin. Seit 1984 ist die Bühnenikone mit ihrem Jugendfreund Winfried Seibert verheiratet. Das Paar hat zwei Töchter und zwei Enkelkinder. Seit ihrer Erkrankung genießt Nicole die Zeit mit ihren Liebsten noch mehr als zuvor: „Wir leben seit der Krebsdiagnose noch bewusster“, verrät die geborene Saarbrückerin.

2020 erhielt Schlagersängerin Nicole die Diagnose Brustkrebs. In einem Interview verrät sie nun, dass der Glaube ihr in dieser schweren Zeit Kraft gab. 2011 hatte sie eine Audienz bei Papst Benedikt XVI., der sie und ihre silberne Kreuzkette segnete. © IMAGO / ABACAPRESS & IMAGO / MiS

Nicole feierte ihren großen Durchbruch, als sie 1982 mit „Ein bisschen Frieden“ den Eurovision Song Contest gewann. Damals war die Sängerin gerade einmal 17 Jahre alt. Auch eine „Bergdoktor“-Darstellerin bastelt gerade eifrig an ihrer Musikkarriere: So wird Ronja Forcher (27) im Herbst gemeinsam mit Schlagerstars wie Giovanni Zarrella (45) auf der Bühne stehen. Verwendete Quellen: Bild