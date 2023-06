„Bergdoktor“-Star Mark Keller lernte neue Freundin kennen, obwohl er noch verheiratet ist

Teilen

„Bergdoktor“-Star Mark Keller hat seit mehr als zehn Jahren eine Freundin an seiner Seite. Wie er seine Anna kennengelernt hat, hat der Schauspieler jetzt verraten.

Köln – „Bergdoktor“-Schauspieler Mark Keller (58) ist seit mehr als zehn Jahren mit seiner Lebensgefährtin Anna zusammen. Seit 1992 ist er zwar mit Tülin Keller verheiratet, doch die beiden leben getrennt. Wie er seine Partnerin kennengelernt hat, beschreibt der „Bergdoktor“-Star in seinem neuen Buch „Über Glück – Glaube fest daran und es wird zu dir kommen“.

Anna entsprach nicht seinem Schönheitsideal

Das Leben des Schauspielers habe an einem Märzabend im Jahr 2012 eine „wunderbare Wende“ genommen, wie „Bunte“ aus seinem Buch zitiert. Zusammen mit seinem Freund Werner Olm, dessen Freundin und deren Arbeitskollegin Anna sei er in einem Kölner Restaurant essen gewesen.

Bergdoktor, Frauenheld, Familienvater: Die besten Bilder von Hans Sigl als Arzt und Privatmensch Fotostrecke ansehen

Mit ihrem „raspelkurzen Haaren und ihren Trompeterhosen“ habe sie eigentlich nicht seinem Schönheitsideal entsprochen. Allerdings, so der Schauspieler, habe sie etwas Besonderes an sich gehabt. „Ein Mensch, mit dem man eine gewisse Ebene erreicht, die man nicht so häufig mit anderen Menschen hat.“

„Ich empfinde es als unfassbares Glück“

Nachdem der schöne Abend vorbei war, hätten Textnachrichten und Anrufe gefolgt. Bei anschließenden Dates verliebten sie sich schließlich ineinander. „Ich empfinde es als unfassbares Glück, dass Anna in mein Leben getreten ist“, erklärt der Darsteller in seinem Buch.

2008 war Mark Keller mit seiner Frau Tülin beim „Life Ball“ in Wien. Heute hat der Bergdoktor-Star eine neue Freundin, ist aber noch verheiratet. © Imago Images

Sie schenke ihm Liebe, Vertrauen und Geborgenheit. Auch seine Söhne Joshua (27) und Aaron (30) sowie seine Frau Tülin hätten sie schnell ins Herz geschlossen. „Somit sind wir, wie man in Neudeutsch so schön sagt, eine glückliche Patchwork-Familie geworden.“ Während seine Söhne und Frau am Bodensee leben, ist Anna in Köln beheimatet.

Ehefrau Tülin ist ein Pflegefall

„Ich bin schon mehrere Jahre mit meiner Lebensgefährtin Anna zusammen und sehr glücklich mit ihr“, erzählte er 2021 in einem Interview mit „Bunte“. Damals stellte er auch klar, dass sie ihre Privatsphäre schützen wollen. Dabei sprach er auch über die Krankheit seiner Ehefrau.

„Tülin ist seit Jahren ein Pflegefall. Sie hat seit 20 Jahren eine schwere, chronische Krankheit.“ Sie musste sich einer komplizierten Bandscheiben-OP unterziehen. Tülin Keller fing sich zudem einen Krankenhauskeim ein, an dessen Folgen sie bis heute zu kämpfen hat. „Joshua, der seinen Immobilienjob auch von zu Hause aus erledigen kann, kümmert sich dabei auch noch um seine Mutter, obwohl Tülin, bei der ja bereits vor 20 Jahren Parkinson diagnostiziert wurde, längst Anspruch auf eine Vollzeitpflegekraft hätte“, erklärt der Schauspieler in seinem Buch.

Mark Keller und „Der Bergdoktor“

Mark Keller ist seit 2008 in der Rolle des Dr. Alexander Kahnweiler in der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ an der Seite von Hans Sigl (53) zu sehen. Zuletzt stand Keller 2022 bei der ProSieben-Show „The Masked Singer“ auf der Bühne und konnte den zweiten Platz belegen.

„Der Bergdoktor“ wird in Ellmau am Fuße des Wilden Kaisers gedreht. Nun plauderte Hauptdarsteller Hans Sigl aus: Wildpinkler bereiteten den Verantwortlichen Sorgen und zwangen sie, zu handeln …Verwendete Quellen: Bunte.de