So teuer ist die Krönung von König Charles III.

Von: Lukas Einkammerer

Am 6. Mai wird Charles III. zum König gekrönt. Obwohl die Zeremonie weniger aufwendig als die von Queen Elizabeth II. ausfallen soll, ist sie mit hohen Kosten verbunden.

London – Derzeit blickt die ganze Welt gespannt nach Großbritannien und Royals-Fans von nah und fern fiebern der Krönung von König Charles III. (74) am Samstag (6. Mai) entgegen. Es ist die erste Zeremonie dieser Art im Vereinigten Königreich seit 70 Jahren und damit ein Großereignis für die Geschichtsbücher. Wie zu erwarten, sind mit dem dreitägigen Event, zu dem sich allerlei Prominenz und Adel die Ehre gibt, schwindelerregende Kosten verbunden.

Mehrere Millionen Pfund: Krönung von König Charles III. ist ein kostspieliges Spektakel

Mit dem Thronjubiläum von Elizabeth II. (†96) im Juni 2022 und ihrer Beerdigung im September 2022 ist die Krönung von König Charles III. (TV-Übertragung, Zeitplan und Ablauf) bereits das dritte royale Großevent binnen eines Jahres. Auf der Gästeliste stehen zahlreiche Personen des öffentlichen Lebens und die meisten Mitglieder des Hauses Windsor. Nach monatelanger Unsicherheit und der andauernden Eiszeit zwischen ihm und seiner Familie wird auch Prinz Harry (38) der Zeremonie beiwohnen – wenn auch ohne seine Ehefrau Meghan Markle (41) und einige Reihen hinter seinen Verwandten.

Nach den zentralen Programmpunkten wie der Krönungszeremonie am Samstagmittag und dem ersten Auftritt des Königspaares auf dem Balkon des Buckingham-Palasts am Nachmittag stehen am folgenden Abend musikalische Größten wie Katy Perry (38) zu Ehren des Monarchen auf der Bühne. Dass dabei enorme Kosten zusammenkommen, dürfte nicht überraschen. Wie die „Daily Mail“ und andere britische Medien berichten, sollen sich die Kosten der Krönung von Charles III., die als „Operation Golden Orb“ (dt. „Operation goldener Reichsapfel“) betitel wird, auf geschätzt 100 Millionen Pfund (113 Millionen Euro) belaufen.

Der Krönungstag im Überblick (MESZ): 7:00 Uhr: Die Prozessionsroute wird für die Zuschauer geöffnet

Ab 8:15 Uhr: Ankunft der Gäste an der Westminster Abbey

11:20 Uhr: Charles und Camilla startet Prozession am Buckingham-Palast

12:00 Uhr: Charles und Camilla betreten die Westminster Abbey

13:00 Uhr: König Charles wird vom Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, gekrönt

14:00 Uhr: Start der Prozession von der Westminster Abbey zurück zum Buckingham-Palast

15:15 Uhr: Königspaar und Mitglieder der Königsfamilie zeigen sich auf dem Balkon

Kosten in Milliardenhöhe: Krönung von Charles III. kommt dem Steuerzahler teuer zu stehen

Zwar soll die Krönung von Charles III. weniger prunkvoll ausfallen als die von Queen Elizabeth II. am 2. Juni 1953 - mit rund 50 Millionen Pfund kostete diese den britischen Steuerzahler laut Daily Mail aber nur die Hälfte wie die ihres Sohnes. Vor allem in Anbetracht der Lebenskostenkrise im Vereinigten Königreich dürfte dieser Wert scharfe Kritik nach sich ziehen – zumal der damit verbundene Feiertag am Montag die Regierung laut dem Department for Digital, Culture, Media and Sport rund 2,39 Milliarden Pfund kosten könnte.

Es ist das Event des Jahres: Am Samstag, dem 6. Mai, wird Charles III. zum König gekrönt. Auf die britischen Steuerzahler kommen damit aber schwindelerregende Kosten zu. © dpa/PA Wire | Yui Mok; dpa/Pool PA/AP | Jonathan Brady (Fotomontage)

Zeitgleich wird aber geschätzt, dass die verlängerten Öffnungszeiten von Pubs am Sonntag die britische Wirtschaft um bis zu einer Milliarde Pfund stärken könnten. „Es ist ein wunderbarer Moment in unserer Geschichte und die Leute würden dafür kein Knausern und Sparen wollen. Sie würden sich eine angemessene Zeremonie wünschen. Genau das werden wir haben“, erklärte der britische Vize-Premierminister Oliver Dowden (44) kürzlich.

Nach einem explosiven Zwischenfall kurz vor der Krönung wird indessen deutlich, dass König Charles und Camilla trotz jahrelanger Planung in permanenter Lebensgefahr schweben. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, time.com, merkur.de