„So viele Mittäter“: Rammstein-Fans vor Konzert von Demonstranten hart angegangen

Die Vorwürfe gegen Till Lindemann erhitzen weiter die Gemüter. Wer in Berlin das Rammstein-Konzert besuchte, spürte deutlich, wie groß die Wut auf den 60-Jährigen ist.

Berlin – Wegen der Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann (60) steht Rammstein seit Ende Mai praktisch durchgehend im Kreuzfeuer. Obwohl nach wie vor die Unschuldsvermutung gilt und der Sänger die Anschuldigungen bereits im Juni per Anwalt als „ausnahmslos unwahr“ zurückweisen ließ, steigt der Druck. Das spürten auch jene Fans, die am Samstag (15. Juli) zu der ausverkauften Show im Berliner Olympiastadion kamen.

Vorwürfe gegen Till Lindemann: Hunderte demonstrieren gegen Rammstein-Konzerte in Berlin

Die drei Rammstein-Konzerte (am 15., 16. und 18. Juli) hatten bereits im Vorfeld für Unmut gesorgt. Zwei Initiativen („Keine Bühne für Rammstein“ und „Kein Rammstein in Berlin“) hatten mit Petitionen vergeblich versucht, die Auftritte der Band um Frontmann Till Lindemann zu verhindern. Der war anwaltlich gegen bestimmte Behauptungen in der Petition vorgegangen, berichtet der Tagesspiegel.

Gegenwind gibt es derzeit zur Genüge: Wer am Samstag den Auftakt der drei Rammstein-Shows besuchte, kam nicht umhin, sich mit der Kritik an Till Lindemann auseinanderzusetzen. Wie schon im Juni in München hatten sich Gegner der Band vor der Veranstaltungsstätte versammelt: Mehrere hundert Gegendemonstranten säumten den Weg, hielten Schilder hoch, auf denen Sprüche wie „So viele Mittäter“, „Keine Bühne für Täter“, „Kein Rammstein in Berlin“ oder „Glaubt den Opfern“ stand. Vereinzelt kam es zu Wortgefechten mit Fans, denen immer wieder – teils mit erhobenem Mittelfinger – ein lautes „Schämt euch!“ entgegen gebrüllt wurde.

Solidarität mit Till Lindemann: Rammstein-Fans setzen Zeichen

Neben zahlreichen Anti-Rammstein-Plakaten blitzten, sehr zum Missmut der Gegendemonstranten, auch immer wieder Solidaritätsbekundungen für Till Lindemann auf: Mehrere Fans zitierten auf ihren Schildern die 2010 erschienene Hit-Single „Haifisch“, in der es unter anderem „Wir halten zusammen“ und „Wir halten euch die Treue, wir halten daran fest“ heißt.

Im Stadion selbst herrschte dann eine ausgelassene Stimmung. Die Gegendemonstranten mussten draußen bleiben und verschwanden größtenteils bereits vor Konzertbeginn. Zu den Vorwürfen gegen Till Lindemann äußerte sich zuletzt auch Schlagerstar Bernhard Brink (71) – mit einem fragwürdigen Spruch … Verwendete Quellen: tagesspiegel.de, bild.de, zeit.de, imago-images.de

