Zum ersten Geburtstag von Prinz Julian veröffentlichten Sofia und Carl Philip gleich zwei neue Fotos ihres niedlichen Nesthäkchens. Die Royal-Fans sind völlig aus dem Häuschen.

Stockholm – Seit einem Jahr stellt der kleine Julian die Welt von Prinzessin Sofia (37) und Prinz Carl Philip(42) nun schon mächtig auf den Kopf. Zu seinem ersten Geburtstag posteten die stolzen Eltern gleich zwei neue Bilder ihres jüngsten Sohnes auf Instagram und sorgten damit für restlose Begeisterung bei den Royal-Fans.

Am 26. März 2021 machte Julian seine Mama Prinzessin Sofia und seinen Papa Prinz Carl Philip zu überglücklichen Dreifach-Eltern. Auch seine älteren Geschwister Alexander (5) und Gabriel (4) sind seit Julians Geburt ganz vernarrt in den niedlichen Knirps und erfüllen ihre Rollen als große Brüder perfekt. Sofia und Carl Philip achten aber streng darauf, ihre Söhne so gut es geht, aus der medialen Berichterstattung herauszuhalten. Die Kinder sollen fernab des royalen Rampenlichts so normal wie möglich aufwachsen. Familienfotos mit den drei Prinzen gibt es zum Beispiel nur zu besonderen Anlässen zu sehen. Der gemeinsame Auftritt des Paares mit seinem ältesten Sohn Alexander vor wenigen Wochen hatte daher auch absoluten Seltenheitswert.

Prinz Julian wurde der Öffentlichkeit zum letzten Mal bei seiner Taufe gezeigt. Und die liegt nun auch schon wieder über ein halbes Jahr zurück. Umso größer ist daher jetzt die Freude, dass sich Sofia und Carl Philip dazu entschieden haben, am ersten Geburtstag ihres Nesthäkchens private Bilder auf Instagram zu teilen. Der niedliche Jubilar eroberte die Herzen der Follower natürlich sofort im Sturm.

Sofia und Carl Philip teilen neues Foto: „Herzlichen Glückwunsch, süßer Prinz Julian“

Mit strahlenden Augen und einem zuckersüßen Lächeln, das sogar die ersten Zähnchen zeigt, posierte der kleine Prinz beim Geburtstagsshooting. Auf einem weiteren Foto ist Julian beim Kuscheln mit seinen Brüdern Gabriel und Alexander zu sehen. Die drei Enkelsöhne von König Carl XVI. Gustaf (75) und Königin Silvia (75) sind ganz offensichtlich unzertrennlich.

Unter dem Posting häufen sich die Glückwünsche aus der Instagram-Community. „Er ist einfach hinreißend“, „Herzlichen Glückwunsch, süßer Prinz Julian“ oder „Was für ein reizender Junge“, ist in den Kommentaren zu lesen.

Ob die Familienplanung von Sofia und Carl Philip nach drei Jungs nun tatsächlich abgeschlossen ist, darüber wird in Insiderkreisen übrigens schon eine ganze Weile gerätselt. Angeblich wäre das Paar weiterem Nachwuchs gegenüber nicht abgeneigt, heißt es.