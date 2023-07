Nach Absage wegen Giovanni Zarrella: Hätte Anna-Carina Woitschack doch bei „Immer wieder sonntags“ auftreten können?

Von: Lukas Einkammerer

Ihren Auftritt bei Noch-Ehemann Stefan Mross und „Immer wieder sonntags“ hat Anna-Carina Woitschack wegen ihrer Performance in der „Giovanni Zarrella Show“ abgesagt. Diesbezüglich kommen nun aber Fragen auf.

Dortmund/Rust – Am Samstagabend, den 22. Juli, geht die „Giovanni Zarrella Show“ im ZDF mit einer hochkarätigen Gästeliste in die nächste Runde. Mit dabei ist unter anderem Anna-Carina Woitschack (31), die Noch-Ehefrau von „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross (47). Eigentlich hätte sie am nächsten Tag direkt auch in der Sendung ihres Ex auftreten sollen, erteilte dem ARD-Format aber einen Laufpass – eine Entscheidung, die nun aufhorchen lässt.

Wegen „Giovanni Zarrella Show“: Anna-Carina Woitschack sagt bei „Immer wieder sonntags“ ab

Nach der letzten Ausgabe Ende April fiebern Schlagerfans deutschlandweit schon sehnlichst der „Giovanni Zarrella Show“ entgegen und freuen sich auf Darbietungen der ganz großen Stars. Neben hiesigen Branchengrößen wie Maite Kelly (43), Ben Zucker (39) und Nino de Angelo (59) begrüßt Giovanni Zarrella (45) dabei auch internationale Acts wie Simply Red in der Dortmunder Westfalenhalle. In einer der größten Schlagersendungen auftreten zu können – diese Chance lässt sich auch Anna-Carina Woitschack, die am 18. August ihr erstes Best-of-Album veröffentlicht, selbstverständlich nicht entgehen.

Während Giovanni Zarrella und die Studiogäste in der Westfalenhalle in den vollen Genuss von Anna-Carinas Gesangskünsten kommen, muss Stefan Mross auf die Gesellschaft seiner Noch-Gattin am Sonntag (23. Juli) gänzlich verzichten. Denn wie die ehemalige Puppenspielerin vor wenigen Wochen gegenüber bild.de bestätigte, könne sie „durch eine Auftrittsverpflichtung am Samstagabend“ am folgenden Tag nicht mehr bei „Immer wieder sonntags“ auftreten. Eigentlich eine nachvollziehbare Erklärung – einen Haken hat die Sache aber …

„Giovanni Zarrella Show“: Gäste am 22. Juli Maite Kelly, Kerstin Ott, Semino Rossi, Ella Endlich, Ben Zucker, Michelle, Nino de Angelo, Claudia Jung, Nik P., Bernhard Brink, Oli.P, Anna-Carina Woitschack, Heinz Rudolf Kunze, Anna-Maria Zimmermann, Mickie Krause, Sonia Liebing, Michael Holm, Ramon Roselly, Simply Red, Michael Bolton, Ricchi e Poveri

Keine „Auftrittsverpflichtung“? Ella Endlich tritt direkt nach „Giovanni Zarrella Show“ wieder auf

Während Anna-Carina Woitschacks Formulierungen darauf schließen lassen, dass sie wegen ihres Auftritts in der „Giovanni Zarrella Show“ nicht bei „Immer wieder sonntags“ auftreten darf, scheint diese vermeintliche „Sperre“ nur sie zu betreffen. Denn Ella Endlich (39), die am Samstagabend auf der gleichen, großen Bühne steht, ist am Folgetag im ZDF-Fernsehgarten zu sehen. Zwar handelt es sich dabei um ein Format des gleichen Senders, es eröffnet sich jedoch die Frage, ob Anna-Carinas Absage bei Stefan Mross wirklich etwas mit ihrer Performance am Vorabend zu tun hat.

Anna-Carina Woitschack tritt am Samstagabend in der „Giovanni Zarrella Show“ auf – ihren Besuch bei „Immer wieder sonntags“ hat sie jedoch abgesagt. © IMAGO/HOFER; IMAGO/Eventpress; IMAGO/Daniel Scharinger (Fotomontage)

Warum genau Anna-Carina Woitschack also auf ihren Auftritt in der Show ihres Ex verzichtet, obwohl Ella Endlich, die vergangenen Monat erst Mutter geworden ist, schon am Sonntag wieder die Bühne stürmt, bleibt weiter fraglich. Auch ohne sie ist in der nächsten Ausgabe von „Immer wieder sonntags“, die letzte vor der Sommerpause, auf der Gästeliste aber einiges geboten. Verwendete Quellen: bild.de, ZDF, ARD