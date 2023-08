Sogar bei „TV Total“: Stefan Mross macht sich bei PS-Frage während „Immer wieder sonntags“ zum Horst

Von: Diane Kofer

Moderator Stefan Mross führt meist souverän durch „Immer wieder sonntags“ – als Quizmaster konnte er jedoch nicht punkten und landete bei „TV Total“.

Rust – Seit 2005 moderiert Schlagerstar Stefan Mross (47) die Sendung „Immer wieder sonntags“. Dabei darf er nicht nur zahlreiche musikalische Gäste begrüßen, sondern hat immer wieder durch völlig neue Programmpunkte zu führen. Eher weniger erfolgreich war der Trompeter in diesem Jahr wohl in seiner Rolle als Quizmaster unterwegs – zumindest wenn es nach „TV Total“-Moderator Sebastian Pufpaff (46) geht. Der machte sich in der Sendung über den Sänger lustig.

„Etwas zweideutig“: Stefan Mross verzweifelt bei „Immer wieder sonntags“ an PS-Frage

Zum Saisonauftakt im Mai 2023 hatte „Immer wieder sonntags“ eine Quizkategorie eingeführt. Der Grund: Marie Reim (23), die damals zu Gast bei Stefan Mross war, sollte Spenden für eine Tierschutzorganisation erspielen. Ob die Tochter von Michelle (51) und Matthias Reim (65) glänzen konnte, interessierte Stefan Mross‘ TV-Kollegen von „TV Total“ eher weniger – stattdessen wurde der Musiker selbst als Quizmaster kritisch beäugt. Laut Moderator Sebastian Pufpaff hat er sich während der Raterunde ziemlich zum Horst gemacht.

Auf die Frage, wofür die Abkürzung „PS“ steht, antwortete die 23-Jährige wie aus der Pistole geschossen mit „Post Skriptum“ – und damit konnte ihr Gegenüber nur wenig anfangen. „Was? Nee! Die Abkürzung – na ja, ist ein bisschen zweideutig. Ist falsch, es heißt eigentlich Pferdestärke“, stammelte der Österreicher sichtlich verwirrt.

Matthias Reims Kinder auf einen Blick Marie Reim ist nicht das einzige Kind des Schlagersängers. Er ist Papa von ingesamt sieben Kindern. Claudia (1973)

Bastian (1987)

Julian (1996)

Marie (2000)

Romeo (2004)

Romy (2008)

Zoe (2022)

Bei „TV Total“: Sebastian Pufpaff lacht über Stefan Mross‘ Quiz-Fauxpas

Für Sebastian Pufpaff ein gefundenes Fressen. „Die wollen mit Inhalt glänzen, schade nur, dass beim Quizfragenstellen der Moderator mit dem Inhalt völlig überfordert ist“, lästerte er in einer Folge von „TV Total“. Vor allem, dass der Volksmusik-Star überhaupt nichts mit Marie Reims Antwort anfangen konnte, belustigte ihn. „Ich glaube, Stefan Mross denkt bis heute darüber nach: Was hat die Frau gesagt? Oder er dachte: Post Skriptum – das ist doch ein Zauberspruch aus Harry Potter“, scherzte er.

Der „Immer wieder sonntags“-Moderator selbst hat sich von seinem Auftritt als Quizmaster aber nicht verunsichern lassen und in der Saison stets mit guter Laune gepunktet. Auch am 27. August führt er wieder durch „immer wieder sonntags“ – am 20. August hingegen pausiert die Sendung mit Stefan Mross erneut. Verwendete Quellen: ProSieben / „TV Total“, ARD / „Immer wieder sonntags“