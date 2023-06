Spätes Outing: Schlagerstar Christian Lais ist schwul

Von: Kevin Drewes

Schlagersänger Christian Lais ist schon ein alter Hase im Musikgeschäft, hat seit Jahrzehnten seine treue Fanbase. Jetzt, mit 60 Jahren, lässt er diese endlich daran teilhaben, was sie schon längst wussten: Der Star ist schwul. Im Interview mit „Brisant“ verriet Lais, dass er sogar schon lange glücklich liiert ist.

Kandern bei Lörrach – Der Juni ist bekanntlich der Pride Month und Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern gewidmet. Genau diesen nutzt Christian Lais nun, um mit 60 Jahren sein Coming-out zu geben. Der Schlager-Star liebt einen Mann – und das schon seit 22 Jahren, wie er jetzt in „Brisant“ verrät.

Schlagerstar Christian Lais ist seit 22 Jahren liiert

„Wir haben uns ja nie versteckt, es wurde einfach nur nie von uns thematisiert, weil es gibt keinen Grund, das in der Öffentlichkeit breitzutreten“, verrät er in „Brisant“. Sein Lebensgefährte Ernst Lacoste und er halten ohne Frage fest zusammen, konnten das Geheimnis, wenn man so will, lange für sich behalten. Doch die Fans hatten die Lunte schon lange gerochen.

„Unsere ganzen Fans, (...) die haben echt jetzt gesagt, jetzt machen sie es endlich wahr, und sagen es endlich, sie haben es alle gewusst und jetzt gehen sie endlich raus und sagen es. Ich fand das auch, ganz gut“, erzählt Christian Lais. In seinem titelgebenden Song zum neuen Album „Anders“ besingt er sein Coming-out zudem.

Schlagerstar Christian Lais plant Hochzeit

Christian Lais und Ernst Lacoste haben große Pläne, wie sie in „Brisant“ verraten: Das homosexuelle Paar möchte heiraten. Den Segen ihrer Fans haben sie sicherlich. Wir wünschen alles Gute weiterhin.

