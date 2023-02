Spice Girls zur Krönung reunited: Auch Victoria Beckham wird Charles III. zu Ehren antreten

Von: Annemarie Göbbel

Sie sind die größte Girlsband Großbritanniens und wären perfekt, um das historische Ereignis der Krönung Charles III. zu rocken. 2012 standen die inzwischen gestandenen Frauen das letzte Mal gemeinsam auf der Bühne. Finden sie sich zu Ehren seiner Majestät im Mai erneut zusammen?

London – 1994 formierten sich in London fünf Mädchen, die als The Spice Girls in die britische Musikgeschichte eingehen sollten. 2012 standen alle fünf „Girls“ bei der Abschlussfeier der Olympischen Sommerspiele 2012 mit einem Medley zuletzt wiedervereint auf der Bühne. Eine Krönung ist ein mindestens so einmaliges Ereignis wie Austragungsort für Olympia zu sein, dachten sich die Organisatoren und setzen nun alles daran, die Girlgroup als „Star-Signing“ für das Konzert zu gewinnen, das zu Ehren der Krönung König Charles III. (74) am 6. Mai London in den Ausnahmezustand versetzen wird.

Wird König Charles III. gelingen, was seiner Mutter Queen Elizabeth II. versagt blieb?

Die Chancen stehen nicht ganz schlecht, weil die Mädchen Charles im Laufe ihrer Karriere schon mehrmals getroffen haben. Trotzdem sind seit Olympia elf Jahre vergangen, in denen sich die „Wannabe“-Sängerinnen, die inzwischen zudem auf die 50 Jahre zugehen, in alle Winde zerstreut haben. Eine Quelle sagte der Sun: „Die königlichen Organisatoren sind sehr daran interessiert, Großbritanniens größte Girlband zu verpflichten, und die Spice Girls denken ernsthaft über eine Rückkehr auf die Bühne als fünfköpfiges Ensemble für ein solch historisches Ereignis nach“.

Wird Charles III. gelingen, was seiner Mutter Queen Elizabeth II. (96, † 2022) zu ihrem Platinjubiläum versagt blieb? Letzte Woche äußerte sich Mel C alias Melanie Jayne Chisholm (49) laut Mail Online zu ihrer Enttäuschung darüber, dass die Spice Girls nicht beim Platin-Jubiläumskonzert der verstorbenen Queen im Juni letzten Jahres auftreten konnten. Sie sagte: „Wisst ihr was, wir wären gerne dabei gewesen, aber es war einfach eine dieser Situationen, in denen es unmöglich war“. Sie hätten es gerne gemacht, aber es klappte einfach nicht, zu viele Verpflichtungen hingen an Familien und sonstigen Verantwortlichkeiten, hieß es weiter.

Die Spice Girls und ihre Beziehungen zum Köngishaus Die Mitglieder der Band sind auch unter Spitznamen bekannt, die ihnen 1996 vom Top of the Pops Magazine gegeben und vom Management und den Medien aufgegriffen wurden: Melanie Brown (auch Mel B) alias Scary Spice, Emma Bunton alias Baby Spice, Geri Halliwell alias Ginger Spice, Victoria Beckham alias Posh Spice und Melanie Chisholm (auch Melanie C) alias Sporty Spice. Im Mai 1997, beim Konzert zum 21. Jahrestag des Prince‘s Trust, verstießen Brown und Halliwell gegen das königliche Protokoll, als sie damals noch Prinz Charles Küsse auf die Wangen drückten, die mit Lippenstift verschmiert waren. Halliwell hätte ihm außerdem zugeraunt: „you‘re very sexy“ (dt. „du bist sehr sexy“) und ihn in den Po gekniffen. Seitdem galten Charles und seine Söhne William (40) und Harry (38) als Fans der Band. Prinz Charles schickte Halliwell später einen persönlichen Brief „mit viel Liebe“, als er hörte, dass sie die Spice Girls verlassen hatte. Victoria und David Beckham waren Gäste bei Prinz Harrys und Meghan Markles (41) Hochzeit am 19. Mai 2018 in der Westminster Abbey.

Gelingt es den Organisatoren Victoria Beckham für die Krönung zur Reunion zu überreden?

Nach dem Ausstieg Geri Halliwells (50) im Jahr 1998 starteten die Mitglieder 2001 Solokarrieren. 2007 folgten eine letzte gemeinsame Welttournee in Originalbesetzung und ein Greatest-Hits-Album. Die Welttournee wurde ein Erfolg und spielte über 100 Millionen US-Dollar ein. Die fünf Bandmitglieder fanden sich erneut im Juni 2012 zusammen, um ihr Musical Viva Forever! zu bewerben. Im August 2012 rockten die Mädchen bei Olympia die Bühne. 2019 folgte eine weitere Tour im Vereinigten Königreich, welche zu viert ohne Victoria Beckham stattfand.

Posh Spice Victoria Adams, seit 1999 verheiratete Beckham (48), hat mit ihren vier Kindern, dem Fußballprofi David Beckham (47) und ihrer Designer-, Model- und Schauspielkarriere vermutlich genug zu tun. Das dürfte auch der Grund sein, warum Victoria es ablehnte, sich 2019 für eine Stadiontournee neu zu formieren. Drei Jahre hätten sie gemeinsam eine „unglaubliche Zeit" gehabt, schwärmten die anderen. Trotzdem würden auch Mel B (47), Mel C, Emma Bunton (47) und die verheiratete Geri Horner gerne wieder als Quintett auf Tournee gehen. Victorias Ehemann zumindest kann man sicher als royalen Fürsprecher einkalkulieren. David Beckham stellte sich unprätentiös mit Tausenden von Leuten über 13 Stunden in die gigantische Schlange, um sich persönlich am Sarg der Queen von Ihrer Majestät zu verabschieden.