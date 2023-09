Neue Verletzung und Schmerzmittel-Spritze? Helene Fischer spricht bei „Rausch“-Tour Klartext

Von: Volker Reinert

Nach zwei Unfällen beruhigte Helene Fischer ihre Fans, vorsichtiger zu sein. Auf einem Konzert ihrer „Rausch“-Tour wurde sie mit einem Tape gesichtet. Nach Verletzungsgerüchten räumt der Schlagerstar auf.

Köln – Helene Fischer (39) räumt mit Gerüchten auf! Seit ihrem Bühnencomeback ihrer „Rausch“-Tour in Köln, wo sie sieben Konzerte spielt, sind alle Augen auf die Schlagersängerin gerichtet. Vor allem nach ihrem schweren Trapezunfall im Juni in Hannover wurde viel über ihre Akrobatik-Nummern diskutiert.

Die Musikerin gab aber schon am ersten Tag ihrer Konzerte Entwarnung. So entschärfte die Künstlerin ihren Auftritt aus Sicherheitsgründen. Doch nun ist aufmerksamen Fans am Dienstag (29. August) ein Tape an Helene Fischers Handgelenk aufgefallen und heizte die Gerüchteküche an. Hat sie sich erneut eine Verletzung zugezogen? Fischer selbst klärt auf.

Helene Fischer erklärt ihr Tape am Handgelenk

Die Schlagerqueen, die nach ihrem Unfall am Trapez eine tiefe und sichtbare Narbe im Gesicht trägt, verletzte sich auch schon bei den Tourvorbereitungen. Die 39-Jährige zog sich eine Rippenfraktur zu, woraufhin ihr Tour-Auftakt um drei Wochen nach hinten verschoben wurde. Nachdem über Helene Fischer mutmaßlicher erneuten Verletzung, diesmal am Handgelenk, berichtet wurde, äußerte sich der Schlagerstar nun selbst zu den Gerüchten auf ihrem Kölner Konzert in der Lanxess-Arena am Mittwoch (30. August).

Laut schlagerprofis.de habe Helene Fischer sich direkt an ihre Fans gewandt. Demnach seien die Schlagzeilen über einen erneuten Unfall „verrückt“, so Fischer. Sie habe keine Verletzung durch eine Performance am Trapez bekommen. „Ich habe mich sehr köstlich amüsiert“, erklärte die Sängerin über die Nachrichten.

Helene Fischer erklärte ihren Fans, wieso sie ein Tape am Handgelenk trage: „Es ist nur eine kleine Schürfwunde und ich will einfach nicht, dass es weiter aufreißt – das ist alles. Und es wurde auch geschrieben, dass ich mich eventuell spritzen lasse vor der Show wegen der Schmerzen, die ich habe.“

Helene Fischer -Diese Konzerte der „Rausch - Live 2003“-Tour stehen noch bevor: Köln: 25. August - 2. September

Wien: 5. September - 10. September

Zürich: 19. September - 24. September

München: 26. September bis 1. Oktober

Frankfurt: 3. Oktober - 8. Oktober

„Das tut schon weh beim Lesen“: Helene Fischer klärt mit Gerüchten um eine Schmerzspritze auf

Weiter erklärte die Schlagersängerin: „Ihr Lieben, das Einzige, was ich mir spritzen lasse, sind Endorphine und ein paar Drogen, damit ich hier die Show überstehen kann (lacht) – natürlich NICHT! Also, das ist totaler Quatsch! Wirklich! Das tut schon weh beim Lesen, muss ich euch ganz ehrlich sagen, wirklich.“

Schlagersängerin Helene Fischer räumte auf einem Kölner Konzert ihrer „Rausch“-Tour mit Gerüchten um eine erneute Verletzung auf. Ihren Fans erklärte sie, warum sie ein Tape am Handgelenk trug. © picture alliance/dpa | Henning Kaiser

So habe sich Fischer, die auch „teilweise Hausfrau ist“ am Handgelenk leicht verbrannt. Damit ihre kleine Wunde nicht noch weiter aufreiße, habe sie die Schürfwunde abgedeckt. Die Fans von Helene Fischer lieben die Vollblutmusikerin vor allem für ihre offene und ehrliche Art. Aber auch von ihrer Beziehung zu dem Akrobaten Thomas Seitel (38) sind die Helene-Fischer-Anhänger restlos begeistert und feiern das Liebespaar für ihre Turteleien auf der Showbühne. Verwendete Quellen: schlagerprofis.de