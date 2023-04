„Krise ist durch“: Hans Sigl verrät erste Details zur neuen „Bergdoktor“-Staffel

Von: Lukas Einkammerer

Bis zum Start der 17. „Bergdoktor“-Staffel dauert es noch bis 2024. Erste Details über die neuen Folgen hat Hauptdarsteller Hans Sigl nun trotzdem schon verraten.

Ellmau – Als idyllisch und friedlich werden Fans die 16. Staffel von „Der Bergdoktor“ bestimmt nicht beschreiben. Schließlich ging es Hauptfigur Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53) in den acht Folgen gehörig an den Kragen und das langersehnte Happy End lässt noch immer auf sich warten. Wie genau es für den Landarzt und seine Familie 2024 weitergeht, steht noch in den Sternen – das eine oder andere Detail hat Hans Sigl nun aber bereits verraten.

„Wird ein bisschen leichter werden“: Hans Sigl verrät erste Details zur neuen „Bergdoktor“-Staffel

Ein wochenlanger Zoff zwischen Martin Gruber und seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht, 51), rätselhafte Patientenfälle und das Cliffhanger-Ende, seit dem Mama Lisbeth (Monika Baumgartner, 71) im Koma liegt – die 16. „Bergdoktor“-Staffel war von Anfang an eine Achterbahnfahrt. Noch diesen Monat sollen die Dreharbeiten für die neuen Folgen starten und auf der Wunschliste vieler Fans der ZDF-Heimatserie dürfte vor allem eins stehen: ein bisschen Ruhe für den Bergdoktor und Co. – und genau das scheint laut Hans Sigl auch der Plan zu sein.

„Es wird ein bisschen leichter werden, dieses Jahr“, plauderte Hans Sigl im Interview mit Bunte über die neue „Bergdoktor“-Saison. „Die 16. Staffel hat sich ja bei den Leuten als eine etwas düstere Staffel gezeigt. Da musste Martin Gruber ein paar Sachen durchleben und erleben, die haben das ganze ein bisschen dunkler gemacht und das war auch gut und richtig so.“ Zum Glück scheinen in Elmau aber schon bald wieder bessere Tage anzubrechen.

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl? (Quelle: fuersie.de)

„Mit leichteren Füßen“: Hans Sigl spricht über Martin Grubers Rolle in 17. „Bergdoktor“-Staffel

„Wir haben aber gesehen, dass das Publikum auch gut mitgegangen ist diese Reise und jetzt, glaube ich, ist die Krise durch und wir werden Martin Gruber ein bisschen mit leichteren Füßen wieder erleben“, erklärt Hans Sigl weiter. Eine Sache schließt der gebürtige Österreicher aber aus – sein Happy End in der Liebe bekommt der Bergdoktor noch nicht. „Das ist, glaube ich, der USP dieser Geschichte, dass wir dieser Figur beim Glücklichwerden zugucken oder bei der Suche nach dem Glück zugucken.“

Vertragen sich Martin Gruber und sein Bruder Hans in der neuen „Bergdoktor“-Staffel endlich wieder? Hans Sigl hat zumindest bereits verraten, dass es ein bisschen friedlicher zugehen dürfte als in den letzten Folgen. © Screenshot/ZDFmediathek/Der Bergdoktor; IMAGO/Bildagentur Monn (Fotomontage)

Dass er die Liebe seines Lebens findet, können sich viele Fans für Martin Gruber nur wünschen, aber Hans Sigl hat schon recht: Die Suche nach dem Glück ist um einiges spannender als es zu finden – zumindest im Fernsehen. Indessen hat auch Ronja Forcher ein paar erste Details zur neuen „Bergdoktor“-Staffel durchsickern lassen. Verwendete Quellen: bunte.de, fuersie.de