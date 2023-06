Stand-up-Paddle, Bouldern und Co.: Schlagerstar Beatrice Egli zeigt ihre Muskeln

Von: Kevin Drewes

Beatrice Egli liebt ihre Heimat. Das macht sie immer wieder deutlich - und besingt sie auch im Song „Mini Schwiiz, Mini Heimat“. Nun ist die Sängerin dort auch wieder unterwegs und zeigt ihren Fans auf Instagram in Lago Maggiore ihre sportliche Seite.

In der idyllischen Urlaubsregion am Lago Maggiore schaute Beatrice Egli (34) auf einem Glamping-Platz vorbei - den sie offensichtlich sofort wieder erkannte. „Das ist für mich ein ganz besonderer Ort, weil hier am Lago Maggiore war ich mit vierzehn Jahren Zelten. Auf diesem Platz hier“, berichtet sie ihren Fans in der Instagram-Story.

Beatrice Egli zeigt ihre Muskeln

Dabei fuhr die Schlagersängerin auch mit dem Fahrrad durchs Maggia-Tal - bis zu einem Restaurant mit herrlicher Aussicht. Sportlich weiter ging es mit Petra Klingler, der mehrfachen Europameisterin und Weltmeisterin von 2016 im Bouldern - bei der auch Beatrice Egli mal wieder zeigte, wie durchtrainiert sie ist. In einer weiteren Instagram-Story zeigt sie ihren beeindruckenden Bizeps.

Keine Frage, sie ist eine absolute Powerfrau. Beatrice Egli bestieg schließlich auch schon das legendäre Matterhorn. Ruhiger ließ sie es hingegen heute (7. Mai) angehen. Dort stieg sie auf ein Stand-Up-Paddle auf dem Lago Maggiore - „bin nun voll und ganz in Balance“, verrät sie ihren Fans.

Beatrice Egli nun auch im Podcast Seit Ende Mai ist Beatrice Egli auch unter die Podcasterinnen gegangen. „Egli Extreme“ wird dabei wöchentlich präsentiert. Der Clou: Der Talk findet unter extremen Bedingungen, wie beispielsweise in einem Windkanal statt. Zudem weiß Beatrice im Vorfeld nie, welchen Stargast sie begrüßt.

Beatrice Egli veröffentlicht neues Musikvideo

Damit macht Beatrice Egli clever auf ihren Song „Balance“ aufmerksam, zu dem am kommenden Freitag auch das Musikvideo erscheint. Der Titel erschien am vergangenen Freitag und ist der titelgebende Song zum Album, das am 30. Juni erscheinen soll.

Einen weiteren Album-Song wird sie erstmals am 1. Juli beim „Schlagerbooom Open Air“ in Kitzbühel präsentieren. Zusammen mit Florian Silbereisen nahm Beatrice Egli das Duett „Das wissen nur wir“ auf. Verwendete Quellen: Instagram / beatrice_egli_offiziell