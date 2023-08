Sogar Live: Schlagershow mit Schöneberger und „Bergdoktor“-Star Hans Sigl in ARD und ORF

Von: Diane Kofer

Teilen

Barbara Schöneberger und Hans Sigl begrüßen im September zur Starnacht aus der Wachau – das Mega-Schlagerevent wird sogar live im TV übertragen.

Rossatzbach – Auch im September können sich Schlager-Fans wieder auf eine XXL-Party freuen: Moderatorin Barbara Schöneberger (49) und „Der Bergdoktor“-Star Hans Sigl (54) begrüßen zur Starnacht – dieses Mal aus der Wachau. Mit Gästen wie Semino Rossi (61), den Prinzen und Andreas Gabalier (38) begrüßt das Duo Volksmusik-Liebhaber live auf dem Festivalgelände im österreichischen Rossatzbach. Doch wer nicht vor Ort dabei sein kann, darf sich jetzt über eine Alternative freuen: Das Programm wird in der ARD und beim ORF übertragen.

Zwei Tage Programm: Dann sind Barbara Schöneberger und Hans Sigl mit Schlagershow im TV zu sehen

Am 22. und 23. September stehen Barbara Schöneberger und Hans Sigl im Donautal auf der Bühne und freuen sich über nationale und internationale Gäste. Das Programm für die Besucher ist dabei laut Veranstalter identisch: So sind unter anderem Andreas Gabalier, Semino Rossi, Sasha (51) und Die Prinzen als Künstler angekündigt. Eine Sache unterscheidet sich am Ende dann aber doch, wie auf starnacht.tv angekündigt wird: Ein TV-Team wird nur an einem der beiden Veranstaltungstage dabei sein.

Inklusive Jugendsünden: Die schönsten Bilder von Barbara Schöneberger Fotostrecke ansehen

Am 23. September – dem zweiten Tag des Volksmusik-Events – können sich die Fans Zuhause auf eine Übertragung in die Wohnzimmer freuen. Während die Show in Österreich um 18.30 Uhr beginnt, wird die Fernsehausstrahlung im MDR, SWR und ORF zwar live, aber zeitversetzt verlaufen. So flimmern die Auftritte von Hans Sigl und Barbara Schönebergers Gästen zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr über die Bildschirme.

Bereits bekannte Termine für 2024 „Starnacht am Neusiedler See“: 31. Mai und 1. Juni 2024 auf der Seebühne Mörbisch „Starnacht am Wörthersee“: 12. und 13. Juli 2024 in der Wörthersee Ostbucht Quelle: starnacht.tv

Schlagershow-Blamage: Hans Sigls Altherrenwitz sorgte für Wirbel

In der Generalprobe zur vergangenen Ausgabe, der „Starnacht vom Wörthersee“ wollte der Schauspieler bei heißen 30 Grad Musikerin Maite Kelly zum Schmunzeln bringen und erzählte ihr deshalb einen Witz. Der Kelly-Family-Star konnte mit der Pointe allerdings wenig anfangen und schaute sichtlich irritiert aus. Um sich live vor einer Blamage zu bewahren, strich Hans Sigl den Scherz letztlich aus der Live-Moderation.

Barbara Schöneberger und Hans Sigl moderieren am 23. September 2023 die „Starnacht aus der Wachau“, die im TV ausgestrahlt wird. © IMAGO/Harald Deubert

Im Nachgang führte die Berichterstattung rund um den Witz jedoch für weiteren Ärger. Hans Sigl meldete sich im Netz und stellte klar, dass sein Scherz in der Presse falsch wiedergegeben wurde. „Ich habe den Witz gemacht, mit Maite Kelly auf der Bühne, den hat sie nicht verstanden, weil sie nicht darauf vorbereitet war“, betonte er zudem. Spannend bleibt nun auch, ob die neue Ausgabe „Starnacht aus der Wachau“ quotentechnisch besser als die vergangene Show mit Hans Sigl und Barbara Schöneberger laufen wird. Verwendete Quellen: starnacht.tv, fernsehserien.de