Bei „Starnacht“: Barbara Schöneberger verrät Hans Sigl besten Anmachspruch, den sie je gehört hat

Ganz schön frech

Von Lukas Einkammerer schließen

Bei der „Starnacht am Wörthersee“ plauderten Barbara Schöneberger und Hans Sigl aus dem Nähkästchen. Die Moderatorin verriet dabei den besten Anmachspruch, den sie je gehört hat.

Wörthersee/Kärnten – Bei der „Starnacht am Wörthersee“ war der Name am Samstagabend (8. Juli) volles Programm. Etablierte Schlagergrößen und vielversprechende Newcomer gaben sich bei dem von Barbara Schöneberger (49) und Hans Sigl (54) moderierten Spektakel die Ehre – und auch an lustigen Anekdoten wurde nicht gespart. So verriet die Kult-Blondine dem „Bergdoktor“-Hauptdarsteller unter anderem vom besten Anmachspruch, der ihr gegenüber je gemacht worden ist.

Barbara Schöneberger verrät bei der „Starnacht“ den besten Anmachspruch, den sie gehört hat

Mit den ganz großen Schlagerstars wie Beatrice Egli (35), Andrea Berg (57) oder Andreas Gabalier (38) war für das Publikum bei der „Starnacht“ einiges geboten. Auch der eine oder andere gemütliche Plausch durfte in der Freilichtarena am Seeufer natürlich nicht fehlen. Nach der Performance von Andreas Gabalier ließen sich Barbara Schöneberger und Hans Sigl deshalb auf der Couch nieder und kamen auf das Thema Sommerurlaube zu sprechen.

Sophia Thomalla bis Mariella Ahrens: Diese Stars hatten schon Rollen bei „Der Bergdoktor“ Sophia Thomalla bis Mariella Ahrens: Diese Stars hatten schon Rollen bei „Der Bergdoktor“

„Das war doch früher so, wenn man einen Abend vor der Abreise war […], dann hat man die coolen Leute kennengelernt“, erklärte die Moderatorin par excellence, „Und da war auch der eine oder andere krasse Anmachspruch dabei.“ Vor allem an eine Anmache erinnert sich Barbara Schöneberger noch gut: „Hat ein Typ zu mir gesagt: ‚Ich hoffe, du bist gut versichert, deinetwegen habe ich jetzt eine Beule in der Hose.“

„Starnacht am Wörthersee“: Diese Schlagerstars waren dabei Andrea Berg (57) Howard Carpendale (77) Andreas Gabalier (38) Beatrice Egli (35) Maite Kelly (43) Melissa Naschenweng (32) Vanessa Mai (31)

„Nacht voller Enttäuschungen“: Hans Sigl teilt in der „Starnacht“ seinen eigenen Anmachspruch

„Ich würde gerne wissen, wie er danach noch ausgesehen hat, was ist ihm danach passiert?“, reagierte Hans Sigl auf die Geschichte seiner Moderationspartnerin, „Hast du ihn auf Pommes eingeladen?“ Wie genau es mit ihrem Verehrer ausging, erklärte Barbara Schöneberger zwar nicht, verriet aber: „Es nahm kein gutes Ende.“

Wo die beiden schon beim Thema waren, plauderte auch der „Bergdoktor“-Star aus dem Nähkästchen und blickte auf einen seiner eigenen Anmachsprüche zurück. „Da war ich ganz jung noch und wollte es mal mit der ehrlichen Masche probieren“, erinnerte er sich, „Und da sage ich: ‚Hi, hast du Lust auf eine Nacht voller Enttäuschungen‘ – und hat funktioniert.“

+ Bei der „Starnacht am Wörthersee“ sprechen Barbara Schöneberger und Hans Sigl über Anmachsprüche. © Screenshot/ORF TVTHEK/Starnacht am Wörthersee (Fotomontage)

Bei der jubelnden Zuschauermenge am Wörthersee schienen die Anekdoten zwar gut anzukommen, ob es wirklich angebracht ist, solche Geschichten in einer Familiensendung aufzugreifen, ist jedoch fragwürdig. Schließlich könnten manche Eltern bei all dem Gerede über „Beulen“ und „Nächte voller Enttäuschungen“ bei ihren Kindern in Erklärungsnot geraten sein.

Aus der deutschen Fernsehlandschaft ist sie heute nicht mehr wegzudenken, dennoch taucht Barbara Schöneberger drei Monate im Jahr komplett ab. Verwendete Quellen: ORF/Starnacht am Wörthersee

Rubriklistenbild: © Screenshot/ORF TVTHEK/Starnacht am Wörthersee (Fotomontage)