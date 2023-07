Chauffeur wartete auf ihn, aber: Rammstein landen ohne Till Lindemann in Berlin

Von: Jonas Erbas

Für Rammstein stehen drei Konzerte in ihrer Heimat Berlin an. Doch in die Hauptstadt reiste die Band am Donnerstag (13. Juli) ohne Frontmann Till Lindemann.

Berlin – Die Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann (60) sind zwar aus den Schlagzeilen verschwunden, abgeklungen ist das Thema allerdings noch lange nicht: Weiterhin steht Aussage gegen Aussage, der 60-Jährige dementierte die Anschuldigungen anwaltlich bereits im Juni und ließ diese als „ausnahmslos unwahr“ zurückweisen. Für neuen Gegenwind sorgen nun die drei in Berlin anstehenden Konzerte der Band (am 15., 16. und 18. Juli).

Für Berlin-Konzerte: Rammstein reisen ohne Till Lindemann an

Die Rammstein-Shows im Olympiastadion sind zwar ausverkauft, im Vorfeld gab es allerdings eine Petition gegen die Konzerte. Diese fand zwar einige Befürworter, richtete ansonsten allerdings nicht viel aus. Die Band selbst ist inzwischen in Berlin angekommen, landete am Donnerstag (13. Juli) am Flughafen in Schönefeld.

Till Lindemann war allerdings nicht zugegen, wie bild.de berichtet. Seine fünf Kollegen und Mitmusiker reisten ohne den Sänger an. Ein Chauffeur, der auf den 60-Jährigen vor Ort gewartet hatte, rauschte deswegen unverrichteter Dinge wieder ab. Mehrere Fotos zeigen, wie sich der Rest der Band (u. a. die Gitarrist Richard Kruspe, Bassist Oliver Riedel und Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz) gut gelaunt in Freizeitkleidung vor dem Flughafengebäude sammelt.

Rammstein: Echte Chartstürmer In Deutschland schafften es Rammstein seit 1997 immer auf Platz 1 der Albumcharts, lediglich ihr Debüt „Herzeleid“ von 1995 platzierte sich ‚nur‘ auf Platz 2 – das allerdings erst 2020, im Rahmen einer Wiederveröffentlichung. Ansonsten läuft es für die Band seit Jahrzehnten geschmiert: Insgesamt elfmal standen Till Lindemann und Co. in Deutschland an der Chartspitze und das nicht nur mit Studio-, sondern auch Live- und Best-of-Alben. In Österreich kommt die Gruppe auf sieben, in der Schweiz auf fünf Höchstplatzierungen.

Zerwürfnis bei Rammstein? Till Lindemann reist öfter mal allein

Ob die Anreise ohne Till Lindemann als Anzeichen eines Zerwürfnisses untereinander gewertet werden kann, bleibt allerdings fraglich. Die Rammstein-Mitglieder reisen für gewöhnlich zwar gemeinsam als Gruppe, Till Lindemann stellt dabei jedoch eine Ausnahme dar: Der gebürtige Leipziger traf zuletzt immer wieder getrennt von Richard Kruspe (56), Christian „Flake“ Lorenz (56) und Co. am Zielort ein.

Spätestens am Samstag erfolgt dann jedoch die Wiedervereinigung: Am Abend steigt im Berliner Olympiastadion dann vor rund 70.000 Zuschauern der Auftakt der drei Hauptstadt-Shows. Danach geht es für die Band u. a. in Paris, Wien und Brüssel weiter. Bei seinen Fans meldete sich Till Lindemann zuletzt aus Budapest – kommentieren durfte das Foto aber niemand … Verwendete Quellen: bild.de, taz.de