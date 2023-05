Boris Becker shoppt bei Gucci, Anna Ermakova bei Penny an der Kasse

Boris Becker ist für mich ein herausragendes Beispiel eines Totalabsteigers. Früher hatten millionenschwere Einnahmen das desaströse Unvermögen mit Geld und Leben umzugehen zugetüncht. Als dann diese Einnahmen nicht mehr so sprudelten, änderte das am Verhalten dieses Herrn scheinbar wenig - es ging wohl weiter als wie zuvor. Als dann das Geld weg war und man immer noch meinte, so weitermachen zu können, gab´s Probleme mit Gläubigern und Justiz. Und jetzt? Es geht scheinbar weiter wie zuvor. Er lebt in einer eigenen Welt. Eben ein weltfremder Totalabsteiger. Schon die Frauen, mit denen er sich nach seiner Ehe umgab, liebten vermutlich das Geld und den verblassenden Ruhm eher als ihn.