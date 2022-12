Liebes-Outing: Anna-Carina Woitschack macht Beziehung mit Daniel B. öffentlich

Von: Lukas Einkammerer

Nach der Trennung von Stefan Mross hat sich Anna-Carina Woitschack wieder verliebt. Mit ihrem neuen Freund Daniel B. schwebt die Schlagersängerin auf Wolke 7. Eine erste Pärchenreise haben die beiden auch schon gemacht.

Salzburg – Dass auch Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30) der Trennungswelle, die dieses Jahr durch die Promiwelt geschwappt ist, zum Opfer gefallen sind, hatten viele Schlagerfans so bestimmt nicht in den Karten stehen. Am 11. November gab das einstige Traumpaar in den sozialen Medien das Ende ihrer sechsjährigen Beziehung bekannt und sorgte damit für traurige Gemüter. Doch das Leben geht weiter, ein neuer Tag ist angebrochen – und Anna-Carina hat ihr Herz wieder verschenkt.

Romantische Bilder aus Salzburg: Anna-Carina Woitschack mit neuem Freund Daniel unterwegs

Wenige Wochen nach dem emotionalen Trennungsstatement, mit dem Stefan Mross und seine Noch-Gemahlin das Ende ihrer Liebesgeschichte verkündeten, folgte der ganz große Hammer: Anna-Carina ist wieder vergeben. Mit dem sympathischen Key-Account-Manager Daniel B. aus Linz hat die einstige DSDS-Kandidatin ihr großes Glück gefunden und strahlt auf Fotos bis über beide Ohren. Das Verliebtsein steht ihr gut, auch wenn Stefan Mross von Anna-Carinas neuem Freund erst aus der Zeitung erfuhr.

Anna-Carina Woitschack und ihr Freund Daniel machen ihren ersten Pärchenausflug. In der Mozartstadt Salzburg genießen sie Kaffee und Kuchen und stoßen mit Glühwein an. © Screenshot/Instagram/anna.carina.woitschack (Fotomontage)

Ließ Daniel anfänglich nur versteckte Liebesbotschaften für Anna-Carina Woitschack da, markiert sie ihn inzwischen ganz offen auf ihren Fotos und beweist: Besser laufen könnte es bei den beiden kaum. Mit romantischen Schnappschüssen hält die Schlagersängerin in ihrer Instagramstory einen Pärchenausflug nach Salzburg fest und zeigt sich grinsend bei Kaffee und Kuchen, mit verträumtem Blick vor Bergkulisse und beim gemeinsamen Glühwein trinken mit ihrem Herzensmann.

Sogar am Makartsteg, der als „Brücke der Verliebten“ bekannt ist, sollen die beiden Halt gemacht haben – ein wahnsinnig romantischer Ort, wo Verliebte Schlösser mit ihren Initialen aufhängen können. Ob sie wohl auch ihre Liebe dort verewigt haben?

„So schön, dich so glücklich zu sehen“: Fans von Anna-Carina Woitschack reagieren auf Liebesfotos

Pünktlich zum Nikolaustag teilte Anna-Carina Woitschack einen weiteren Schnappschuss aus der Mozartstadt. In einem schicken Winter-Ensemble bestehend aus beigem Mantel und stylischen braunen Stiefeln posiert sie vor einem Weihnachtsbaum und versieht die Aufnahme mit romantischen Hashtags wie „in love“.

Dass die „Legendär“-Interpretin Schmetterlinge im Bauch hat – das fällt ihren Fans sofort auf. „Es ist so schön, dich so glücklich zu sehen“, jubelt eine Instagram-Nutzerin unter dem festlichen Foto, „Bildschöne, sympathische, bodenständige Nikoläusin“, freut sich eine andere.

Wie sich Stefan wohl damit fühlt, seine Verflossene wieder so freudestrahlend zu sehen? Die Trauer scheint der „Immer wieder sonntags“-Moderator jedenfalls überwunden zu haben, denn er soll mit Evelyn Burdecki (34) anbandeln und zeigte sich zuletzt beim gemeinsamen Feiern mit dem Reality-Star. Vielleicht löschte Stefan Morss deswegen alle Erinnerungen von Anna-Carina Woitschack aus seinem Leben? Verwendete Quellen: Instagram/anna.carina.woitschack, promipool.de, people.com