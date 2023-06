Fertiges Buch von Rammstein-Sänger Till Lindemann und Freund Joey Kelly erscheint erstmal nicht

Von: Jonas Erbas

Teilen

Till Lindemann und Joey Kelly verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft. Doch wegen der Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger soll Teil drei ihrer „Fluss-Trilogie“ erstmal nicht erscheinen.

Berlin – Abseits der großen Showbühnen zieht es Till Lindemann (60) und Joey Kelly (50) immer wieder in die Wildnis: 2017 erkundeten die beiden Musiker den Yukon im Nordwesten Kanadas, drei Jahre später folgte eine Expeditionsreise über den Amazonas. Festgehalten wurden diese Abenteuer in bisher zwei bebilderten Büchern, die im Herbst 2023 mit „Der Rhein“ eigentlich einen dritten Ableger hätten bekommen sollen. Nun kommen die Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger diesem Vorhaben in die Quere.

Nach Rammstein-Skandal: „Der Rhein“ von Till Lindemann und Joey Kelly erstmal auf Eis

Noch ist im Fall Till Lindemann nichts bewiesen, es steht Aussage gegen Aussage. Über seinen Anwalt ließ der 60-Jährige jede Art von strafrechtlichen Anschuldigungen als „ausnahmslos unwahr“ zurückweisen. Es gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung. Trotzdem bekam der in Leipzig geborene Rockmusiker bereits die Konsequenzen der gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu spüren: Der Verlag Kiepenheuer & Witsch beendete bereits Anfang Juni die Zusammenarbeit, die Plattenfirma Universal Music schränkte die Marketing- und Promo-Aktivitäten von Rammstein ein.

Till Lindemanns optische Transformation in 30 Jahren Rammstein Fotostrecke ansehen

Nun der nächste Rückschlag: Teil drei der „Fluss-Trilogie“ von Till Lindemann und seinem guten Freund Joey Kelly war eigentlich für den 27. Oktober 2023 angesetzt, doch die Veröffentlichung wird nun auf unbestimmte Zeit verschoben, wie der NDR berichtet.

„Wir möchten uns in keiner Weise an Vorverurteilungen beteiligen, haben aber hohen Respekt vor den Frauen, die den Mut gefunden haben, ihre Sicht der Dinge zu schildern und öffentlich zu machen“, zitiert das Börsenblatt den GeraNova Bruckmann-Verleger Clemens Schüssler (55). „Der Rhein“ solle erst erscheinen, wenn die Vorwürfe aufgeklärt sind.

Inhaltsbeschreibung von „Der Rhein“ Nach Yukon und Amazonas folgt nun Teil 3 der Fluss-Trilogie von Till Lindemann und Joey Kelly: Mythos Rhein

Zwei Männer, zwei Extreme, ein Fluss. Till Lindemann, Sänger von Rammstein, und Joey Kelly, Mitglied der Kelly Family. Was beide vereint, ist ihre Leidenschaft für die Natur. Nach ‚Yukon‘ und ‚Amazonas‘ erkunden beide nun den Rhein, Deutschlands längsten Fluss und UNESCO-Weltkulturerbe und erzählen im Interview, worin ihre Faszination für den Strom im Herzen Europas liegt. Der Rhein schlängelt sich von den Alpen zur Nordsee durch atemberaubende Landschaften und verbindet mehrere Länder und Kulturen. Historische Städte, wie Köln, Mainz oder Basel, schmücken die Ufer des Rheins und erzählen ihre jahrhundertealten Geschichten.

Nächster Verlag reagiert: Zusammenarbeit mit Rammstein-Sänger Till Lindemann vorerst ausgesetzt

Der Verlag bleibe allerdings „weiterhin im engen Dialog mit den Autoren und dem Management“. Im Gegensatz zu Kiepenheuer & Witsch, die sich von dem Rammstein-Frontmann endgültig getrennt haben, ist eine Kooperation mit GeraNova Bruckmann in Zukunft also grundsätzlich nach wie vor möglich. Wann das Folgewerk von „Yukon“ und „Amazonas“ dann tatsächlich erhältlich sein wird, hängt also von den künftigen Entwicklungen in der Causa Lindemann ab.

Mit „Yukon“ und „Amazonas“ haben Till Lindemann und Joey Kelly 2017 und 2021 bereits zwei bebilderte Bücher ihrer Expeditionsreisen nach Nord- und Südamerika veröffentlicht. „Der Rhein“, das dritte Werk der Reihe, sollte im Herbst 2023 erscheinen, liegt nun allerdings fürs Erste auf Eis © Star-Media/Eyepix Group/Imago

Abzuwarten scheint in dieser Angelegenheit angebracht – zumindest, wenn es nach Harald Schmidt (65) geht, der sich jüngst im Fall Till Lindemann eindeutig positionierte. Verwendete Quellen: ndr.de, rollingstone.de, boersenblatt.net