„Rock ‘n‘ Roll ist kein Kindergeburtstag“: VIVA-Gründer Dolezal nimmt Till Lindemann in Schutz

Von: Jonas Erbas

Die Debatte um Till Lindemann hat unlängst auch Österreich erreicht. In einem TV-Talk nimmt dort Branchenexperte Rudi Dolezal den Rammstein-Sänger zumindest zum Teil in Schutz.

Wien – Wenn in Österreich über die Musikbranche diskutiert wird, darf einer nicht fehlen: Rudi Dolezal (65). Der Wiener Filmemacher gilt als Branchenexperte, arbeitete bereits mit Weltstars wie Falco (†40) oder Freddie Mercury (†45) zusammen und war maßgeblich am Aufbau des deutschen Musiksenders VIVA beteiligt. Weil die Vorwürfe gegen Till Lindemann (60) auch in der Alpenrepublik ein Thema sind, lud man Dolezal jüngst in den ORF-Talk „Im Zentrum“ ein. Dort verteidigte der 65-Jährige den Rammstein-Sänger zum Teil.

Rudi Dolezal ordnet Geschehnisse um Till Lindemann ein: „Rock ‘n‘ Roll ist kein Kindergeburtstag“

Komplett wollte sich Rudi Dolezal zwar nicht hinter Till Lindemann stellen, schlug aber dennoch recht versöhnliche Töne an: „Ich kenne die Leute, das alles macht mich sehr nachdenklich. Ich glaube durchaus, dass da möglicherweise Dinge passiert sind, die zwar juristisch nicht relevant sind, aber moralisch schwer daneben sind.“ Auf die strafrechtlichen Anschuldigungen gegen den Rammstein-Frontmann, die dieser anwaltlich bereits als „ausnahmslos unwahr“ zurückgewiesen hat, ging der gebürtige Wiener nicht ein und verwies auf die Unschuldsvermutung: „Bewiesen ist noch nichts.“

Er wolle zwar „Till [Lindemann; Anm.d.Red] in keinster Weise verteidigen“ und verurteile Gewalt gegen Frauen grundsätzlich, widersprach sich aber, als er beschwichtigend erklärte, dass einige Gewohnheiten einfach branchenüblich seien – und das bereits seit Jahrzehnten, wie etwa zu Zeiten von Elvis Presley (†42): „Ich sage nicht, dass das gut ist. Ich sage nicht, dass das toll ist, aber das ist Teil von Sex, Drugs & Rock ‘n‘ Roll.“

Fans oder Groupies sollten stets bedenken, dass „Rock ‘n‘ Roll kein Kindergeburtstag und keine Klosterschule“ sei. „Es gehören immer zwei dazu“, relativierte der mehrfach ausgezeichnete Regisseur die Vorwürfe (u. a. Österreichischer Staatspreis für Film).

Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann: Dolezal verweist aufs „Rock ‘n‘ Roll-Geschäft“

„Es hat schon immer Leute gegeben, die für die Bands Damen ausgesucht haben – und teilweise übrigens auch für Damen umgekehrt Herren ausgesucht haben. Das ist Teil des Rock ‘n‘ Roll-Geschäfts“, so Rudi Dolezal weiter. Er störe sich vordergründig an der „moralischen Diskussion“ im Fall Till Lindemann: „Um Gottes willen, da ist hinter der Bühne Sex. Das gefällt mir nicht. Das ist verlogen.“ Sollte sich der Rammstein-Sänger „saumäßig verhalten“ haben, so müsse er auch die Konsequenzen tragen.

Von Konzertabsagen der Band hält der 65-Jährige nichts: „Leider Gottes hängt da ein ganz großes Geschäft dran“, so Dolezal. Er erinnerte daran, dass viele Menschen dank der Tour ihren Lebensunterhalt bestreiten können, „die überhaupt nichts mit Rammstein zu tun haben“. Für den Beschuldigten wird es indes immer unangenehmer: Nun wird ein eigentlich fertiges Buch von Rammstein-Sänger Till Lindemann und seinem Freund Joey Kelly (50) erstmal nicht erscheinen. Verwendete Quellen: facebook.com/ZeitimBild, tv.orf.at