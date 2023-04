Statt Starküche mit Anna-Carina? „Immer wieder sonntags“-Fans können jetzt Stefan Mross herausfordern

Von: Lukas Einkammerer

Am 7. Mai startet die neue Staffel von „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross. Eine vermeintliche Änderung im Ablauf der ARD-Sendung wirft jedoch Fragen auf.

Rust – Nachdem kürzlich publik wurde, dass gegen Stefan Mross (47) im Mai 2022 ein Strafbefehl erlassen wurde, bangten Schlagerfans weit und breit über den bevorstehenden Saisonstart von „Immer wieder sonntags“. Mittlerweile können sie aber wieder aufatmen, denn das ARD-Format kehrt am 7. Mai wie geplant auf die Fernsehschirme zurück – und hat ein paar große Änderungen im Gepäck.

„Versteckte Talente“: Neues Format bei „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross

Neben der Unsicherheit, ob „Immer wieder sonntags“ trotz Stefan Mross‘ rechtlicher Probleme wie geplant starten könne, beschäftigte viele Fans vor allem eine Frage: Wird Anna-Carina Woitschack (30) weiterhin dabei sein? Schließlich ging ihre Ehe mit Stefan Mross im November 2022 in die Brüche – was für viele Zuschauer ihr Ende als Co-Moderatorin in der Erfolgsshow ihres Noch-Gatten bedeutet haben dürfte.

Die einen wünschen sich Anna-Carina Woitschacks Rauswurf bei „Immer wieder sonntags“, die anderen hoffen fest darauf, dass sie der beliebten Wochenendssendung erhalten bleibt – doch es scheint so, als könnte ein neuer Programmpunkt ihre „Starküche“ ersetzt haben. Denn wie die offizielle Facebook-Seite von „Immer wieder sonntags“ am Mittwoch (12. April) bekannt gab, wird für die kommenden Folgen ein brandneues Format eingeführt.

„Wir suchen versteckte Talente!“, heißt es in der Ankündigung, „Egal, ob Ihr die längste Apfelschale am Stück schälen oder Euer Lieblingslied auf der Nasenflöte spielen könnt – Zeigt uns Euer Talent und fordert Stefan Mross bei 'Immer wieder sonntags' damit heraus!“ Interessierte können sich mit einem Video ab sofort für die Show bewerben – was zu denken gibt, ob eben dieser neue Talent-Wettkampf Anna-Carina aus der Show verdrängen könnte.

„Im Abstimmungsprozess“: Anna-Carinas Zukunft bei „Immer wieder sonntags“ wohl noch unentschieden

Bis zur unverhofften Trennung des einstigen Schlager-Traumpaares war Anna-Carina Woitschack aus „Immer wieder sonntags“ nicht mehr wegzudenken und lud in jeder Folge namhafte Gäste zu sich in die „Starküche“ ein, wo sie gemeinsam deren Lieblingsgerichte zubereiteten. Ob sie sich auch für die neuen Folgen die Schürze umbindet und den Kochlöffel schwingt, scheint derzeit noch in den Sternen zu stehen. Auf eine Anfrage von IPPEN.MEDIA erklärte eine Sprecherin der ARD lediglich: „Was die Starküche und andere Formate der Sendung angeht, sind wir noch im Abstimmungsprozess.“

Nach absoluter Sicherheit, dass Anna-Carina Woitschack auch 2023 bei „Immer wieder sonntags“ vor die Kameras treten wird, klingt das nicht – die Wochen bis zum Sendestart dürften sich in dieser Hinsicht also als besonders spannend erweisen. Indessen sind einige Schlagerfans nicht glücklich mit der Entscheidung, dass Stefan Mross weiterhin „Immer wieder sonntags“ moderieren darf. Verwendete Quellen: Facebook/Immer wieder sonntags