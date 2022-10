Ehekrise von Stefan Mross und Anna-Carina vor laufender Kamera? Befremdliche Szenen bei Silbereisen

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak gelten eigentlich als Schlager-Traumpaar. Doch seit kurzem kursieren Gerüchte über Ehe-Probleme der beiden. Bei ihrem Auftritt beim „Schlagerjubiläum“ spielt sich Merkwürdiges ab.

Leipzig – Stefan Mross (44) und Anna-Carina Woitschak (29) verbindet seit 2017 eine romantische, wenn auch sehr öffentliche Liebesgeschichte. Von der Verlobung und Heirat am 6. Juni 2020 im Fernsehen bis hin zu etlichen gemeinsamen Auftritten – die beiden sind längst das Vorzeige-Traumpaar der Schlagerwelt geworden und lassen die Herzen ihrer Fans mit jeder gemeinsamen Performance schmelzen. Bis jetzt zumindest – denn bei den beiden Verliebten soll statt Glücksgefühlen pur in letzter Zeit eher Krisenstimmung herrschen.

Ehe-Probleme bei Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak?: Schlager-Star mit ehrlichem Geständnis

Trotz des märchenhaften Starts ihrer Beziehung scheinen zwischen dem Musiker-Pärchen düstere Wolken aufgezogen zu sein. „Anna-Carina und ich hatten drei schwierige Monate, wir waren viel getrennt“, gestand Stefan Mross im September gegenüber bild.de. Auch Anna-Carina scheint sich der schlechten Stimmung durchaus bewusst zu sein: „Die vergangenen Monate waren wahrlich keine leichten. Stefan kam nicht damit klar, dass ich oft beruflich allein unterwegs war.“

Nach dieser überraschenden Enthüllung sind alle Augen auf den Auftritt der beiden in Florian Silbereisens Show „Schlagerjubiläum“ am 22. Oktober 2020 gerichtet. Dort performen sie die gemeinsame Single „Das Tattoo auf meiner Haut“ – und stellen sich im Anschluss den unausweichlichen Fragen des Showmasters. „Wie geht’s euch?“, fragt Interview-Spezialist Flori und zielt damit gekonnt auf die aktuelle Situation des Paares.

Diese Promipaare sind schon lange zusammen Hugh Jackman & Deborra-Lee Furness: Seit 1996 verheiratet Ellen DeGeneres & Portia de Rossi: Seit 2008 verheiratet Will & Jada Pinkett-Smith: Seit 1997 verheiratet David & Victoria Beckham: Seit 1999 verheiratet Sarah-Jessica Parker & Matthew Broderick: Seit 1997 verheiratet

Merkwürdiger Auftritt: Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak äußern sich bei Silbereisen nur vage zu Ehe-Krise

Fans, die auf ein ehrliches Statement ihres Lieblingspärchens oder ein öffentliches Liebesbekenntnis hoffen, gehen jedoch leer aus. „Man kauft sich oft die Zeitungen, damit man etwas über sich selber erfahren kann“, deutet Stefan nur vage an. Auch Florian Silbereisen scheint nicht groß nachzuhaken und erklärt: „Es geht euch gut und das ist schonmal das Wichtigste. Und alles andere werdet ihr so regeln, dass es passt.“

Anna-Carina Woitschack kaum wiederzuerkennen: So sehr hat sich Stefan Mross Frau verändert Fotostrecke ansehen

Doch obwohl sie von Liebe und Verbundenheit singen und sich während des Auftritts ganz nahe kommen, wirken die beiden distanziert und stehen mit Abstand auf der Bühne.

Vielleicht ist es, weil er die beiden auf ihrer Liebesreise bisher so eng begleitet hat, aber weitere Fragen von Florian Silbereisen zum Privatleben im Hause Mross-Woitschak bleiben aus. Ist ja auch besser so, schließlich haben sie es verdient, in Ruhe an ihrer Ehe zu arbeiten, oder auch einfach nur über die Gerüchte zu lachen. Bei einem TV-Auftritt stattete Stefan Mross seiner Liebsten vor kurzem einen Besuch ab und ließ sie dabei nicht aus den Augen – und das aus gutem Grund. Verwendete Quellen: schlager.de, bild.de, gofeminin.de