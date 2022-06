„Unglaublich“: Stefan Mross freut sich erneut über Rekordquoten von „Immer wieder sonntags“

Von: Lisa Klugmayer

Auch in der zweiten Folge kann Stefan Mross „erneut einen Quotenrekord verzeichnen“, wie Stefan Mross jetzt auf Instagram verkündet. (Fotomontage) © IMAGO/Bildagentur Monn & IMAGO/STAR-MEDIA

Schon der Saison-Auftakt von „Immer wieder sonntags“ war ein voller Erfolg. Nun legt Stefan Mross nochmal nach. Auch in der zweiten Folge kann er „erneut einen Quotenrekord verzeichnen“, wie Stefan Mross jetzt auf Instagram verkündet.

Rust - Stefan Mross begrüßte am 19. Juni zahlreiche Fans und hochkarätige Gäste zur zweiten Folge der diesjährigen „Immer wieder sonntags“-Saison. Neben Beatrice Egli und Bata Illic standen auch Joey Heindle und Ute Freudenberg auf der neuen Bühne von „Immer wieder sonntags“ (Alle Infos ARD-Show von Stefan Mross).

„Unglaublich“: Stefan Mross freut sich erneut über Rekordquoten

Beatrice Egli sorgte gleich zu Beginn für gute Stimmung, gab sogar eine nicht geplante Zugabe. Der kleine Robert begeisterte Stefan Mross (Karriere und Privatleben des Schlagerstars) und das Publikum am roten Mikrofron und Anna-Carina Woitschack und Joey Heindle kochten Fleischpflanzerl zusammen. Das waren nur ein paar Highlights aus der letzten (19. Juni 2022) Folge von „Immer wieder sonntags“.

Anna-Carina Woitschack und Joey Heindle am Esstisch anlässlich der ARD-Unterhaltungsshow Immer wieder sonntags. © IMAGO / Bildagentur Monn

Die Stimmung hätte also nicht besser sein können - und das zeigen auch die Einschaltquoten. 1,54 Millionen Zuschauer (Marktanteil von 18, 2 Prozent) schalteten die Schlagersause ein. Stefan Mross bedankt sich nach der Sendung höchstpersönlich bei seinen Fans. „Mit 18,2 % dürfen wir erneut einen Quotenrekord verzeichnen. ‼️‼️‼️ unglaublich. Danke, Danke, Danke…“, schreibt er auf Instagram.

Erneuter Quotenrekord für „Immer wieder sonntags“: Fans von Stefan Mross platzen vor Stolz

Was für Traumquoten! Da freuen sich natürlich auch die Fans von Stefan Mross. „Stark. Glückwunsch zu den heißen Quoten“, schreibt ein Fan unter das Instgram-Posting. „Freut mich total“, schreibt Schlager-Kollege Lucas Cordalis. Und auch Neonlicht, die am Sonntag in Rust auf der Bühne standen, kommentierten: „Es war soooo schön!“.

Fans freuen sich mit Stefan Mross über die Rekordquoten für die zweite Folge der diesjährigen „Immer wieder sonntags“-Saison. © Twitter

Während im Studio fröhlich geschunkelt wurde, wurde die Gästeliste der zweiten „Immer wieder sonntags“-Folge im Netz ordentlich auseinander genommen. Viele Fans waren nämlich mit der musikalischen Unterhaltung gar nicht zufrieden. Verwendete Quellen: Instagram/stefan.mross & dwdl.de