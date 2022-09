Letzter Auftritt: Schlagerstar Jürgen Drews kämpft bei „Immer wieder sonntags“-Abschied mit Tränen

Von: Julia Hanigk

Jürgen Drews verabschiedet sich mit seinem Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ von der Schlagerbühne. Der 77-Jährige war tief berührt in der Stefan-Mross-Sendung. Er kämpfte immer wieder sichtlich mit den Tränen.

Rust - Jürgen Drews (77) beendet seine Bühnenkarriere, der Schlagerstar gab seinen letzten Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ am 28. August. Bei Stefan Mross präsentierte er noch einmal ein Medley seiner bekanntesten Lieder, ließ sich feiern und kämpfte immer wieder sichtlich ergriffen mit den Tränen.

„Fürchterlich schüchterner Typ“: Jürgen Drews tief ergriffen von Abschied bei „Immer wieder sonntags“

Moderator Stefan Mross überraschte den „König von Mallorca“ mit einem selbst komponierten Lied, das mit den anwesenden Schlagerstars auf Jürgen Drews gesungen wurde. Einer der größten Schlagersänger aller Zeiten stand peinlich berührt dabei und lächelte bewegt. „In dieser Situation merke ich, dass ich immer noch schüchtern und geniert bin. Ich komme mir vor wie am Anfang, wo ich nicht wagte, auf die Bühne zu gehen, weil ich mir dachte: ‚Oh Gott, hoffentlich fällt dir der erste Satz überhaupt ein.‘ Weil ich bin ein fürchterlich schüchterner Typ“, gestand Drews im Nachgang.

Jürgen Drews verabschiedet sich bei Stefan Mross Sendung „Immer wieder sonntags“ in den Schlager-Ruhestand. Dabei verdrückte er die ein oder andere Träne. © Screenshots ARD/Immer wieder sonntags/28.08.22

Ganz offen gab der 77-Jährige auch zu: „Ich bin im Augenblick sprachlos, sonst rede ich ja immer ganz viel.“ „Immer wieder sonntags“ sei auch seine Sendung gewesen, da sind er und Mross sich einig.

Jürgen Drews kämpft bei „Immer wieder sonntags“ mit den Tränen

Dann wird er ehrlich und gibt den jubelnden Zuschauern einen Einblick in seine Gefühlswelt: „Ich merke, es berührt mich schon. Muss ich wirklich ehrlich sagen. Ich bin ja so nah an den Tränen gebaut, ich muss ja aufpassen, dass ich nicht anfange zu heulen.“ Mross wirft außerdem ein, dass er Drews schon einige Mal weinend gesehen hatte: „Das habe ich schon beim Florian Silbereisen gesehen“, woraufhin Drews gesteht: „Ja, ich weiß, ich bin schon bekannt: ‚Ach, der weint bestimmt gleich wieder.‘ Na ja, was solls! Ich bin halt sehr emotional.“

Die größten Hits von Jürgen Drews 1976 veröffentlichte Jürgen Drews das Lied „Ein Bett im Kornfeld“ und landete damit einen seiner riesigen Erfolge. „Barfuss durch den Sommer“, „Irgendwann, irgendwo, irgendwie (seh’n wir uns wieder)“, „König von Mallorca“ oder „Ich bau dir ein Schloss“ sind weitere bekannte Hits des 77-Jährigen. Er blickt auf eine Bühnenkarriere von 40 Jahren zurück.

In derselben Folge von „Immer wieder sonntags“ sagt Jürgen Drews zu Stefan Mross außerdem: „Mignon, ich lieb dich!“. Drews wischt ihm Schweiß aus dem Gesicht. Mross lacht, es handele sich um „Tränen auf der Oberlippe“. Verwendete Quellen: Immer wieder sonntags/ARD/28.08.22