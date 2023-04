Stefan Mross und neue Liebe Eva: Erstes Interview als Paar im TV

Von: Carina Blumenroth

Sonne, Schlager, feiernde Fans: Mittendrin Stefan Mross und Freundin Eva Luginger. In Mexiko geben sie ihr erstes gemeinsames Interview.

Cancún – Hunderte Fans, viele Schlagerstars, eine Charityaktion und mittendrin Stefan Mross (47) mit seiner neuen Freundin Eva Luginger (35). Am Rande der „Fly & Help Gala“ stehen beide das erste Mal gemeinsam vor der Kamera von RTL. Richtig persönlich wurde es da nicht – aber verliebte Blicke tauscht das Paar aus.

„Nacht des Deutschen Schlagers 2023“: Stefan Mross ist mit dabei

Die Stiftung „Fly & Help“ organisierte eine Spendenreise mit rund 800 Fans – das Highlight, die „Nacht des Deutschen Schlagers“, mit dabei unter anderem Anna-Maria Zimmermann, Mickie Krause und Stefan Mross. Bei den Proben für den Auftritt filmte Eva Luginger ihren Freund und hielt die besten Momente fest. „Es ist einfach eine große Familie. Wir sind alle für den guten Zweck da“, sagt Luginger im Interview mit RTL.

Kleinere Auszeiten gibt es auch: In einem Videoausschnitt sieht man, wie Mross und Luginger auf einem Boot in die Ferne schauen. Bei dem Blick geraten die Schlagzeilen aus den vergangenen Monaten sicher etwas in Vergessenheit. Zur Erinnerung: Im Herbst das Eheaus zwischen Anna-Carina Woitschack (30) und Stefan Mross, dann die Erkenntnis: Mross ist mit der ehemaligen Freundin seiner Ex zusammen.

Entspannung vor dem Saisonstart: Ab dem 07. Mai startet „Immer wieder sonntags“

Auch, wenn die Saison bald wieder losgeht, ein paar Tage gönnen sich Schlagerstar Stefan Mross und Eva Luginger noch in Mexiko. Dann heißt es allerdings bald wieder: Zurück nach Deutschland, die Verpflichtungen warten. Am 07. Mai startet im Europa-Park wieder die Sendung „Immer wieder sonntags“, die Mross moderiert.

Auffällig ist: Luginger lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. RTL-Reporter haben sie auf die Schlagzeilen angesprochen, Mross lenkte geschickt auf seinen Job und Luginger? Sie zeigt, dass sie Mross schon lange verfolgt: „Finde ich klasse, was der Stefan seit vielen Jahren einfach so macht.“ Dabei schmunzeln beide.

Nicht nur Schlagerstar Stefan Mross hat einen neue Freundin an seiner Seite. Auch Ex-Frau Anna-Carina Woitschack hat einen neuen Partner. Verwendete Quellen: rtl.de