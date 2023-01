Nun also doch: Stefan Mross sagt reihenweise Termine mit Ex Anna-Carina Woitschack ab

Von: Matthias Kernstock

Moderator Stefan Mross (47) sagte alle Termine im Januar und Februar für seine Konzertreihe „Immer wieder Schlager“ ab. Auch seine Ex-Frau Anna-Carina Woitschack sollte dabei sein. Daraus wird nun nichts mehr.

Passau - 20, 95 Euro kostet ein Ticket für das einzige „Immer wieder Schlager“-Konzert im Februar in Günzburg, das nicht gestrichen oder in den Herbst verschoben wurde. „Wegen der großen Nachfrage“ habe man diesen Termin nicht, wie alle anderen im Januar und Februar, abgesagt, sondern nur verschoben.

Stefan Mross sagt alle Termine von „Immer wieder Schlager“ ab

Doch der Rest der Konzertreihe mit Stefan Mross und seiner Ex-Frau Anna-Carina Woitschack ist abgesagt. Zumindest für die ersten beiden Monate im neuen Jahr. Begründung: „Aus logistischen und organisatorischen Gründen“ und weil Mross seine Auftritte „legendär“ machen möchte und dafür noch Zeit benötige.

Für seine Konzertreihe „Immer wieder Schlager“, bei der auch Ex-Freundin Anna-Carina Woitschack dabei ist, sagte Stefan Mross nun alle Termine im Januar und Februar (eine Ausnahme) ab. © IMAGO/ervin monn

Was viele Schlagerfans nach der offiziellen Trennung von Mross und Woitschack am 11.11.2022 befürchtet hatten, tritt nun also doch ein, wenn auch mit Verspätung. Bei allen Auftritten wäre auch Anna-Carina Woitschack dabei gewesen. Ob Mross damit die Nähe zu seiner Verflossenen meiden will, ließ der gebürtige Traunsteiner offen.

Schlagerfans sauer, dass Anna-Carina Woitschack bei Stefan Mross‘ Konzertreihe dabei ist

Immerhin: Die Termine ab März finden statt, versichert Mross. Dass Anna-Carina Woitschack überhaupt noch bei „Immer wieder Schlager“ dabei ist, passt einigen Schlagerfans so gar nicht, wie die Kommentare unter Mross‘ Post bei Facebook zeigen. „Anna müsste nicht dabei sein“, kommentiert Schlagerfan Christina.

„Die Anna ist für mich talentfrei und berechnend“, meint Irena. Kommentatorin Sabine ist sogar wütend und schreibt: „Was macht deine Ex da?“ Zuletzt sorgte Mross mit einer anderen Frau für Schlagzeilen. Gibt es ein Liebescomeback zwischen Trompeter Stefan Mross (47) und seiner Ex-Frau Stefanie Hertel (43)?

Viele Schlagerfans wünschen sich das Comeback des Traumpaars. Nun befeuert der Ex von Anna-Carina Woitschack die Gerüchte. Verwendete Quellen: Facebook Stefan Mross