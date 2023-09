Sprudelwasser statt Bier: Reagiert Stefan Mross so auf die Alkoholvorwürfe?

Von: Diane Kofer

Stefan Mross eröffnete das Frankfurter Oktoberfest zwar mit einem Schluck Bier – privat griff er dann aber zum Sprudelwasser. Ist das seine Reaktion auf Anna-Carina Woitschacks Alkoholvorwürfe?

Frankfurt – Die letzten Monate bedeuteten für Schlagerstar Stefan Mross (47) ein Auf und Ab der Gefühle. Nach der Trennung von Anna-Carina Woitschack (30) Ende 2023, ist er wieder verliebt. Das Glück mit seiner neuen Partnerin Eva Luginger (35) konnte er bisher aber nicht vollends genießen – denn immer wieder prasseln Vorwürfe auf ihn ein. Seine Ex packte über angebliche Ausraster und sogar Alkoholprobleme aus. Verzichtet Stefan Mross genau deshalb gezielt auf alkoholische Getränke?

Auf Oktoberfest: Stefan Mross greift gezielt zum Wasserglas

Eine Maß Bier gehört für viele Oktoberfest-Besucher einfach dazu – kein Wunder, dass Stefan Mross bei der Eröffnung der Festlichkeiten in Frankfurt auf der Bühne den Schluck aus dem Krug ordentlich zelebrierte. Nach dem Fassanstich vor den anwesenden Gästen, der von den Fotografen festgehalten wurde, stellte der Moderator sein Trinkverhalten allerdings konsequent um.

In der Lounge, in der er mit seiner Freundin Eva Luginger Platz nahm, griff der TV-Star gezielt zum Wasser. Das Bier schien erst gar nicht sein Interesse zu wecken. „Das Bier schmeckt gut, kann man nichts sagen. Ich kann nur empfehlen eins zu kaufen, ich weiß zwar nicht, was eine Maß hier kostet. Es lohnt sich aber“, berichtete er im Interview mit Bild. Der Trompeter hatte mit Ausnahme des Eröffnungsschluckes auf der Bühne keinen Alkohol mehr getrunken. Ob das eine Reaktion auf die harten Vorwürfe der vergangenen Monate ist?

Stefan Mross: Sein Liebesleben Nach der Trennung von Stefanie Hertel war Stefan Mross von 2013 bis 2016 mit der Produktionsassistentin Susanne Schmidt verheiratet, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat, die 2013 und 2015 auf die Welt gekommen sind. Nach der Trennung kam Mross einige Monate später mit der ehemaligen DSDS-Kandidatin Anna-Carina Woitschack zusammen. Kennengelernt haben sie sich bei „Immer wieder sonntags“. 2020 heirateten die beiden live im TV mit Moderator Florian Silbereisen als Trauzeugen. 2022 erfolgte die Trennung. Seit 2023 ist Stefan Mross mit der Schlagersängerin Eva Luginger zusammen.

Stefan Mross genießt Party mit seiner Partnerin Eva Luginger

Trotz jeglicher Berichte und den Unstimmigkeiten mit seiner Ex ließ sich Stefan Mross aber keine schlechte Laune nachsagen – ganz im Gegenteil: Auch ohne Bier genoss er das Oktoberfest sichtlich. „Ich lass mich nicht verbiegen. Egal, wer es auch versucht. Bald habe ich 35-jähriges Bühnen-Jubiläum. Ich wiederhole es noch mal, ich lasse mich nicht verbiegen“, meldete er sich zudem mit einer eindeutigen Botschaft an seine Kritiker. Zu seiner Ex Anna-Carina Woitschack hat Stefan Mross mittlerweile keinen Kontakt mehr.

Dass der 47-Jährige aktuell ziemlich emotional unterwegs ist, bewies er zuletzt im Finale seiner Sendung „Immer wieder sonntags“. Dort flossen zum Abschied sogar ein paar Tränen. Er bedankte sich beim Publikum für die Treue und Unterstützung und performte sichtlich gerührt „Ciao Arena, es tut so weh, ciao Arena.“ Zum großen Abschluss durfte Eva Luginger aber nicht wie ihre Vorgängerin mit auf die Bühne. Verwendete Quellen: Bild