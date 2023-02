„Ist im zweiten Lehrjahr“: Stefan Mross‘ und Stefanie Hertels Tochter wird keine Schlagersängerin

Von: Jonas Erbas

Als Tochter von Stefan Mross und Stefanie Hertel bekam Johanna Mross den Schlager praktisch in die Wiege gelegt. Doch offenbar strebt die 21-Jährige eine Karriere fernab der Musik an.

Leipzig – Sechs Jahre (2006 bis 2012) waren Stefan Mross (47) und Stefanie Hertel (43) verheiratet und kommen bis heute trotz Trennung noch gut miteinander aus. Neben dem Schlager ist der wichtigste verbindende Faktor fraglos Tochter Johanna (21), die an der Seite ihrer Mutter schon in Mross‘ ARD-Show „Immer wieder sonntags“ auftrat. Ihre Zukunft sieht die 21-Jährige allerdings offenbar nicht zwangsweise in der Volksmusik.

Keine Schlagerkarriere wie Stefan Mross und Stefanie Hertel – Tochter Johanna macht Ausbildung

Mit dem Showbusiness kam Johanna Mross dank ihrer Eltern schon früh in Berührung. Ihrem Papa Stefan Mross durfte sie bei „Immer wieder sonntags“ nicht nur hinter den Kulissen über die Schultern schauen, sondern stand mit der Country-Band More than Words in Rust bereits auf der Bühne. Die Gruppe hatte ihre Mutter gemeinsam mit Johannas Stiefvater Lanny Lanner (48) und der 21-Jährigen 2018 gegründet (zwei Alben; „Home“ und „Today“). Übrigens: Stefan Mross hat anscheinend Ersatz für Anna-Carina gefunden: Sie ist 20 Jahre alt und ebenfalls Schlagersängerin.

Johanna Mross verfolgt offenbar andere Karrierepläne als ihre berühmten Eltern: Wie Stefanie Hertel bei „Riverboat“ verriet, absolviert die Tochter von „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross derzeit eine Lehre (Fotomontage) © Future Image/Hofer/Imago

Doch obwohl damit der beste Grundstein für eine erfolgreiche Gesangskarriere gelegt ist, verfolgt Johanna Mross aktuell ganz andere Karrierepläne, wie Stefanie Hertel bei „Riverboat“ am Freitagabend (27. Januar) durchscheinen ließ. Denn die 21-Jährige absolviert derzeit eine Ausbildung zur Konditorin. „Sie ist schon im zweiten Lehrjahr und macht supertolle Torten“, verriet ihre Mutter in der MDR-Talkshow stolz.

Johanna Mross und Stefanie Hertel ein eingespieltes Team – Stefan Mross‘ Tochter als Konfliktlöserin

Dass Johanna einen anderen Weg als ihre Eltern einschlägt, ist für Stefanie Hertel kein Problem – im Gegenteil: Mutter und Tochter sind ein eingespieltes Team, obwohl es hier und da auch mal kracht, wie die Ex von Stefan Mross offenlegte: „Streit kommt doch in den besten Familien vor, oder? Den gibt es auch bei uns.“

Mit solchen Situationen geht Johanna Mross trotz ihrer jungen 21 Jahre allerdings sehr erwachsen um: „Johanna entschuldigt sich dann meistens zuerst. Sie kann sehr, sehr gut mit Konflikten umgehen und da habe ich viel gelernt von meiner Tochter“, so die 43-jährige Schlagersängerin, die dann noch verriet, sich eine Rückkehr in ihre Heimat nicht mehr vorstellen zu können: Nach 25 Jahren in Bayern will Stefanie Hertel nicht wieder zurück nach Sachsen. Verwendete Quellen: „Riverboat“ (MDR; Folge vom 27. Januar 2023)