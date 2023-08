Anna-Carina Woitschack klärt auf: Hat sie noch Kontakt zu Stefan Mross und Ex-BFF Eva Luginger?

Von: Volker Reinert

Die Schlagerstars Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack haben nach ihrer Trennung neue Partner gefunden. Die Sängerin verriet nun, wie das Verhältnis zu ihrem Ex und seiner neuen Freundin ist.

Berlin - Im November 2022 ließen „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross (47) und Sängerin Anna-Carina Woitschack (30) die Bombe platzen. Nach sechs gemeinsamen Jahren trennte sich das einstige Traumpaar der Schlagerszene. Seit dem Beziehungsende haben beide neue Partner an ihrer Seite gefunden. In einem Interview äußerte sich die Ex-DSDS-Kandidatin nun, wie das Verhältnis zu ihrem Ex und seiner aktuellen Freundin Eva Luginger (35) ist. Interessant: Woitschack und Luginger waren einst sehr gut befreundet.

Mross und Woitschack: Geplante Schlagertour 2023 abgesagt

Nicht nur privat haben sich Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack getrennt, sondern auch beruflich. Das Ex-Pärchen trat in der Vergangenheit oftmals zusammen auf den Schlagerbühnen auf. 2023 war eine gemeinsame Tour der beiden geplant. Im Interview mit dem Berliner Kurier erklärte Woitschack, wieso die geplante Konzertreihe abgesagt wurde. Zwar haben die beiden Schlagersänger noch einen gemeinsamen Auftritt im September – aber dabei soll es auch bleiben.

In dem Interview erzählte Anna-Carina Woitschack außerdem, dass sie überhaupt keinen Kontakt mehr zu Stefan Mross habe. Auch zu ihrer guten Freundin Eva Luginger, die jetzt mit ihrem Ex zusammen ist, gab die in Niedersachsen geborene Sängerin Auskunft. Demnach sei der Kontakt abgebrochen: „Das hat sich im letzten Jahr einfach erübrigt.“

Stefan Mross: Sein Liebesleben Nach der Trennung von Stefanie Hertel war Mross von 2013 bis 2016 mit der Produktionsassistentin Susanne Schmidt verheiratet, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat, die 2013 und 2015 auf die Welt gekommen sind. Nach der Trennung von Schmidt kam Mross einige Monate später mit der ehemaligen DSDS-Kandidatin Anna-Carina Woitschak zusammen. Kennengelernt haben sie sich bei „Immer wieder sonntags“. 2020 heirateten die beiden live im TV mit Moderator Florian Silbereisen als Trauzeugen. 2022 erfolgte die Trennung. Seit 2023 ist Stefan Mross mit der Schlagersängerin Eva Luginger zusammen.

Anna-Carina Woitschack blickt nach der Trennung von Stefan Mross nach vorne

Die Schlagersängerin verriet in dem Interview auch, dass sie ihr Privatleben mit ihrem neuen Partner Daniel fortan weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten möchte. Zwar poste sie auf Instagram einige Schnappschüsse, „aber das hält sich auch in Grenzen“, so Woitschack.

Und auch ihr Ex-Partner gibt wenig über sein Liebesleben mit Eva Luginger preis. Kürzlich überraschte Stefan Mross seine Fans allerdings mit einem Pärchenfoto. Verwendete Quellen: Berliner Kurier