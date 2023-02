Nach Trennung von Anna-Carina: Stefan Mross zieht in WG mit Kate Merlan

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Nach der Trennung von Ehefrau Anna-Carina Woitschack zieht es Stefan Mross in eine Promi-WG. Zusammen mit Kate Merlan will der Schlagerstar bei „Achtung Promis - die Fahrschul WG“ noch einmal seinen Führerschein machen.

Halle – Stefan Mross (47) ist eigentlich in der Schlagerwelt beheimatet. Doch seit seiner Trennung von Ehefrau Anna-Carina Woitschack (30) im November 2022 zieht es ihn auch ins Reality-TV. Für ProSieben ist er für eine Woche mit Kate Merlan (35) und einigen anderen Sternchen in eine WG gezogen.

Stefan Mross in neuer ProSieben-Show zu sehen

Hartnäckig hielten sich die Gerüchte, Stefan Mross würde an der neuen Staffel von „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ teilnehmen. Viele Fans waren enttäuscht, ihr Idol dann doch nicht auf der Teilnehmerliste zu finden. Doch sie müssen nicht bis zum Start von „Immer wieder sonntags“ am 7. Mai warten, um Stefan Mross endlich wieder in Action zu sehen.

Für „Achtung Promis - die Fahrschul WG“ ziehen Stefan Mross und Kate Merlan zusammen in eine WG © ProSieben

Denn für die ProSieben-Show „Achtung Promis - die Fahrschul WG“ will der 47-Jährige noch einmal seinen Führerschein machen und zieht dafür zeitweise in eine Promi-WG – an seiner Seite Reality-Sternchen Kate Merlan, DSDS-Star Daniele Negroni (27), Schauspielerin Elene Ameur (29). Auf die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung sorgen die beiden Fahrlehrer Mark und Manni.

Schlagerstar Stefan Mross lässt es sich mit Kate Merlan in der Promi-WG gutgehen

Doch die Büffelei um die Fahrsprüfung gerät schnell zur Nebensache. Stefan Mross ist schließlich versierter Autofahrer. Bevor er nach der Trennung von Anna-Carina Woitschack sein geliebtes Wohnmobil verkaufte, tourte er damit jahrelang durchs Land. Stattdessen lassen es sich die Promis in der Sauna gutgehen, planschen im Pool und kochen zusammen. Besonders viel Spaß scheint Stefan Mross dabei mit Kate Merlan zu haben. Die Ex seines Schlagerkollegen Nino de Angelo (59) scheint dem „Immer wieder sonntags“-Moderator gut zu gefallen. Schon beim Einzug ins Haus findet er: „das schaut romantisch aus!“

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem galten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“.

Über seine neue Mitbewohnerin verrät er später: „Kate ist eine außergewöhnliche Frau!“ Ob da mehr zwischen den beiden Singles geht und ob Stefan Mross und die anderen Promis ihre Führerscheinprüfung am Ende bestanden haben, können Fans jederzeit in der Mediathek von ProSieben oder auf Joyn überprüfen.

TV-Antrag, Luxus-Wohnwagen, Ehe-Aus: Die Liebe von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack in Bildern Fotostrecke ansehen

Während ihr Ex Stefan Mross für seine Fahrkünste erneuert, genießt Anna-Carina Woitschack ihren Karibik-Urlaub mit ihrem neuen Freund Daniel. Gemeinsam lässt es sich das Paar am Strand gutgehen und turtelt im Sonnenuntergang. Verwendete Quellen: ProSieben („Achtung Promis - die Fahrschul WG“)