Stefanie Giesinger überrascht mit ungewohnt privatem Einblick - Fans zeigen sich begeistert 

Diesen Anblick sehen Fans von Stefanie Giesinger wahrlich selten. Denn die 23-Jährige teilte nun einen ungewohnt privaten Schnappschuss auf Instagram.

Stefanie Giesinger geizt nicht mit privaten Einblicken.

Ein nun veröffentlichtes Foto fällt jedoch so ganz aus der Reihe.

Doch Fans zeigen sich von dem Anblick begeistert.

Kaiserslautern - Seit knapp fünf Jahren tingelt Stefanie Giesinger bereits durch die deutsche Medienlandschaft, nicht selten zeigt sich die 23-Jährige dabei knapp oder in aufreizenden Posen. Doch ein nun veröffentlichtes Bild überrascht mit einem wahrlich privaten Einblick, viele Fans zeigen sich von der Offensive des Models überrascht.

Stefanie Giesinger teilt ungewohnt privates Bild mit Instagram-Fans

Wer nun mit einem neuen Bikini-Bild gerechnet hat, der dürfte enttäuscht werden. Denn auf dem neuesten veröffentlichten Foto zeigt sich Stefanie Giesinger gemeinsam mit ihrer Mutter. Während das Model für gewöhnlich eher auf Werbekooperationen aufmerksam macht, oder seine Fans an seinem Modeljob teilhaben lässt, ist es nun dieses scheinbar sehr private Bild, das die Aufmerksamkeit vieler Fans auf sich zieht.

Seite an Seite lächeln Stefanie Giesinger und ihre Mutter auf der Aufnahme in die Kamera. Doch handelt es sich bei der Frau neben der 23-Jährigen tatsächlich um die Mutter des Models? Wie einige Fans nämlich prompt kommentieren, ist die Ähnlichkeit der beiden Frauen nicht zu übersehen. „Twins!“ und „Wie ähnlich siehst du deiner Mutter bitte?!“, ist unter dem Bild zu lesen.

Stefanie Giesinger mit privatem Schnappschuss - Fans zeigen sich von Aufnahme begeistert

Stefanie Giesinger äußert sich selbst zu der Aufnahme nicht. Die 23-Jährige kommentiert das Bild lediglich mit einem Weihnachtsbaum-Emoji. Vermutlich Hinweis genug, dass sich die ehemalige Siegerin der ProSieben-Show „Germany´s next Topmodel“ über die Feiertage bei ihrer Familie aufhält. Heidi Klum, Jurorin bei „Germany‘s next Topmodel“ verbringt die Feiertage ebenfalls mit ihrer Familie. Doch Fans greifen die Blondine unverblümt für ihre Feier an.

