München - Stefanie Giesinger hat eine riesige Fan-Gemeinde, die ihr auf Instagram folgt. Doch bei den neuesten Fotos, die das Model jetzt auf Instagram veröffentlicht hat, müssen viele mit Sicherheit zweimal hinschauen - denn Giesinger ist kaum wiederzuerkennen! „New Me“ kommentiert die GNTM-Gewinnerin der neunten Staffel die Fotos.

Stefanie Giesinger völlig verändert - ein Detail fällt kaum jemandem auf - „Dann bin ich verliebt in die!!!“

Das Model hat sich komplett verändert und eine wahre Typveränderung vollzogen. Denn jetzt sind die Haare ab. An der Länge hat sich einiges getan. Die 23-Jährige trägt nun einen schon blond gefärbten Bob - eine komplette Veränderung. Und die präsentiert die Ex-GNTM-Teilnehmerin stolz.

Ihren Fans scheint es zu gefallen. Haufenweise positive Kommentare erntet Giesinger dafür. Mit Kommentaren von „Ich liebe es!!“, über „Uii“ hin zu „Wunderschön“ scheint der neue Look gut anzukommen. Doch die wenigsten bemerken ein wahrscheinlich bewusst platziertes Details auf dem Foto gar nicht. An der Kette der 23-Jährigen baumelt ein Mittelfinger. Eine deutliche Geste - doch auf wen oder was spielt sie an? Eine Message an ihre Hater, die das Model immer wieder für ihre freizügigen Fotos und Posen auf Instagram kritisieren? Oder ein Hieb gegen etwaige Kritiker ihres neuen Looks?

Stefanie Giesinger völlig verändert auf Instagram - Reaktionen sind eindeutig

Auch die Kette kommt an, zumindest bei den wenigen Usern, die das ungewöhnliche Schmuckstück zu bemerken scheinen. „Ist das eine Stinkefinger-Kette? Dann bin ich verliebt in die“, schreibt eine Userin unter das Foto von Stefanie Giesinger. Ein anderer Kommentar: „Ich will auch so eine Kette“.

Stefanie Giesinger mit neuem Foto auf Instagram: Hat sie einen Zwilling?

Für Verwechslungsgefahr sorgt auch das zweite Foto, das Giesinger auf Instagram mit ihrem neuen Look veröffentlichte. Zu sehen ist das Model mit ihrer Mutter - und beide scheinen die gleiche Frisur zu tragen. „Doppeltes Lottchen“ und „Twins“ schreiben die Fans darunter. Wie Schwestern würden beide aussehen, ist immer wieder zu lesen. Zum Foto selbst veröffentlichte Giesinger einen Text mit starken Worten - anlässlich des Weltfrauentags (8. März). „Du bist wunderschön - Vergiss nicht, dich selbst zu leben“, schreibt Giesinger.

