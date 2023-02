Stefanie Hertel wird Musicaldarstellerin in Hamburg

Von: Lisa Klugmayer

Hamburg hat einen neuen Musical-Star und zwar niemand geringeren als Schlagersängerin Stefanie Hertel. Überglücklich verkündet die 43-Jährige jetzt, dass sie ab April im Erfolgsmusical „Mamma mia“ zu sehen sein wird.

Hamburg – Seit sie ein Kind ist, steht Stefanie Hertel (43) auf der Bühne und hat dabei schon einiges ausprobiert: Volksmusik, Schlager, 2019 überraschte sie Fans als sexy Panther bei „The Masked Singer“ und ihre Moderationsqualitäten beweist sie regelmäßig bei „Wenn die Musi spielt“. Doch mit dem Musical-Engagement in Hamburg geht für Stefanie Hertel jetzt ein Traum in Erfüllung.

Freundschaft, Liebe, die Suche nach seinen Wurzeln – zusammen mit den Mega-Hits von ABBA ist das das Erfolgsgeheimnis von „Mamma mia“. In Hamburg ist das Musical ein Dauerbrenner und wurde nun aufgrund des großen Erfolgs bis Januar 2024 verlängert. Ab 7. April 2023 ist auch Stefanie Hertel auf der Bühne zu sehen. Die Schlagersängerin übernimmt die Rolle der „Tanja“ – die dreimal geschiedene, Botox- und Männerliebende Freundin von Protagonistin „Donna Sheridan“.

Stefanie Hertel kann es kaum erwarten in der deutschen Musical-Hauptstadt auf der Bühne zu stehen. „Ich war 2002 bei der Deutschland-Premiere im Stage Operettenhaus dabei und habe mich vor Freude nicht eingekriegt. (…) Bei MAMMA MIA! habe ich das Gefühl, dass ich es wieder und wieder sehen muss. Ich bin wirklich der größte Fan dieses Musicals“, erzählt sie im Interview mit Stage Entertainment.

Kleiner Wermutstropfen für die Fans: Stefanie Hertel wird nicht bei jeder Aufführung als „Tanja“ zu sehen sein, sondern nur an ausgewählten Terminen auftreten.

An den folgenden Terminen steht Stefanie Hertel als „Tanja“ auf der Bühne:

Fr. 07.04., 20:00 | Sa. 08.04., 15:00 | So. 09.04., 19:00 | Di. 11.04, 18:30 | Mi. 12.04., 18:30 | Do. 13.04., 19:00 | Fr. 14.04., 20:00 | Sa. 15.04. 20:00 | Di. 18.04., 18:30 | Mi. 19.04., 18:30 | Do. 20.04., 20:00 | Fr. 21.04., 20:00 | Do. 27.04., 20:00 | Fr. 28.04., 20:00 | Sa. 29.04., 20:00 | So. 30.04., 14:00