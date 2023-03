Drama zum Staffelstart der „Bergretter“: Zwei Schauspieler steigen aus

Von: Jonas Erbas

Nach dem dramatischen „Bergdoktor“-Staffelfinale schickt das ZDF nun „Die Bergretter“ ins Rennen. Dort geht es direkt zu Beginn nicht weniger tragisch zu als bei Hans Sigl und Co. zu.

Ramsau bei Berchtesgaden – Im ZDF bleibt es auch weiterhin spannend: Nachdem „Der Bergdoktor“ in einem dramatischen Staffelfinale vorerst endete und vermutlich erst 2024 zurückkehren wird, steht bereits Ersatz in den Startlöchern. Denn mit alpinem Flair und medizinischen Notfällen kennen sich auch „Die Bergretter“ (startete am 2. März) bestens aus. Auf Bergwacht-Leiter Markus Kofler (Sebastian Ströbel, 46) und sein Team kommen dabei allerdings auch gleich zwei schwere Schicksalsschläge zu.

Dramatischer „Die Bergretter“-Auftakt – müssen gleich zwei Serien-Lieblinge gehen?

Achtung, Spoiler: Nach dem „Bergretter“-Auftakt „Um jeden Preis“ sitzt der Schock noch tief: In der Folge machen sich die Bergkletterer auf, um in felsiger Höhe eine verschwundene Unternehmerin ausfindig zu machen. Alle helfen mit – auch Polizistin Jessika Pollath (Maxi Warwel, 40), die während der Rettungsaktion allerdings eine steile Klippe hinabstürzt. War es das mit ihr?

Polizistin Jessi Pollath (Maxi Warwel) und ihr Freund Simon Plattner (Ferdinand Seebacher, 2.v.l.) werden künftig nicht mehr bei „Die Bergretter“ dabei sein (Fotomontage) © Barbara Bauriedl/ZDF

Die Folge selber gibt keinen Aufschluss darüber, im ZDF-Presseportal heißt es in einer Zusammenfassung der neuen „Bergretter“-Staffel allerdings: „Nach der Trennung von Katharina Strasser geht Markus Kofler, Leiter der Bergrettung Ramsau, eher nachdenklich in diese neue Staffel. Vollkommen auf sich zurückgeworfen wird er, als Polizistin Jessi Pollath aus der Mitte der Bergretter gerissen wird, und kurz darauf auch ihr Freund Simon Plattner das Team verlässt.“ Das klingt nach einem sicheren Serientod der Beamtin, deren Lebensgefährte (Ferdinand Seebacher, 33) offenbar künftig auch nicht mehr bei den „Bergrettern“ mitmischt.

Kurios: „Bergretter“-Liebling heißt wie der Bergdoktor In 38 Folgen führte Andreas Marthaler (Martin Gruber, 52) das „Bergretter“-Team an, bis er unter dramatischen Umständen in Folge 6 der sechsten Staffel („Abgeschnitten“) in den Tod stürzte. Gerade aufmerksamen ZDF-Zuschauern dürfte aufgefallen sein: Der ehemalige „Bergretter“-Hauptdarsteller hat einen prominenten Namensvetter. Der von Hans Sigl (53) verkörperte Bergdoktor in der gleichnamigen Serie heißt ebenfalls Martin Gruber.

ZDF bestätigt „Bergretter“-Ausstieg zweier Stars – ein Serientod und schwerer Abschied

Aufschluss über das Schicksal der beiden „Die Bergretter“-Stars gibt nun eine Anfrage von t-online.de an das ZDF. Dem Newsportal gegenüber bestätigte eine Sendersprecherin: „Maxi Warwel ist seit 2017 als Hauptkommissarin Jessika Pollath und Ferdinand Seebacher seit 2019 als Simon Plattner Teil des Bergretter-Teams. Beide Schauspieler verlassen Ramsau und damit ihre Bergretter-Kollegen und -Freunde auf eigenen Wunsch und möchten sich künftig verstärkt anderen Projekten widmen.“

Damit steht fest: Die Auftaktfolge war gleichzeitig die letzte der von Maxi Warwel verkörperten Polizeibeamtin. Ihr Liebster wird dahingegen in der zweiten Folge (läuft am 16. März) noch einmal auftreten und sich dann von der Serie verabschieden. Indes hat das ZDF schon den nächsten großen Hit eingefahren: „Der Schwarm" brach schon vor Sendestart alle Rekorde – und stellte sogar den „Bergdoktor" in den Schatten.