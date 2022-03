Stéphanie von Monaco ganz natürlich: Sie verzichtet auf Make-up & Styling

Von: Eva-Maria Moosmüller

Prinzessin Stéphanie verzichtet gerne mal auf Make-up und aufwendiges Styling (Symbolbild). © PPE/Imago

Als Repräsentantin des Fürstenhauses ist Prinzessin Stéphanie oft perfekt gestylt bei glamourösen Events zu sehen. Die Schwester von Fürst Albert zeigt sich aber auch gerne mal ganz natürlich.

Monaco – Prinzessin Stéphanie (57) ist seit Jahren ein gern gesehener Gast bei Veranstaltungen der High Society. Das monegassische Fürstenhaus repräsentiert sie stets par excellence, ihre unangepasste Attitüde lässt sie sich dabei aber niemals nehmen. Bei ihrem jüngsten Termin überraschte sie nun im komplett natürlichen Look ohne aufwendiges Styling.

24royal.de* zeigt hier die Fotos von Prinzessin Stéphanie „au naturel“.

Prinzessin Stéphanie machte schon in jungen Jahren klar, dass sich ihr Charakter nur schwer mit steifer Aristokratie vereinen lässt. Sie brachte unlängst ein eigenes Parfum auf den Markt, arbeitete als Model, versuchte sich als Sängerin und ging unter anderem Beziehungen mit einem Gärtner, einem Palastkellner und einem Artisten ein. Bei den meisten Royal-Fans kam ihre erfrischende und authentische Art aber immer sehr gut an. Zu ihrem Bruder Fürst Albert (64) pflegt sie ein inniges Verhältnis. Während der langen Abwesenheit ihrer Schwägerin Charlène (44) unterstütze sie den Regenten zusammen mit Prinzessin Caroline (65) vorbildlich und kümmerte sich unter anderem um ihren Neffen Jacques (7) und ihre Nichte Gabriella (7). Auch bei formellen Anlässen zeigte sie sich gerne elegant und stilsicher an der Seite des Regenten. Das Blitzlichtgewitter war Stéphanie dabei stets sicher. Bei ihrem jüngsten Auftritt machte sie nun aber deutlich, dass sie auch ohne Probleme auf Glamour, Glitzer & Co. verzichten kann.