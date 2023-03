Ex-„Bergdoktor“-Star Regula Grauwiller hat neuen Job

Von: Lukas Einkammerer

Regula Grauwiller war einst bei „Der Bergdoktor“ zu sehen. Seit ihrem Abschied aus Ellmau geht sie einer überraschenden, neuen Berufung nach.

Basel – In 15 Jahren, 16 Staffeln und mehr als 140 Folgen standen bei „Der Bergdoktor“ unzählige bekannte Gesichter vor der Kamera, doch Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53) und seine Familie mussten sich ebenso von vielen Bewohnern der gemütlichen Ortschaft Ellmau verabschieden. Regula Grauwiller (52) war von 2015 bis 2017 in der beliebten ZDF-Heimatserie zu sehen und hat nach ihrem Ausstieg eine außergewöhnliche, neue berufliche Richtung eingeschlagen.

„Menschen in Extremsituationen“: Ex-Bergdoktor-Star Regula Grauwiller ist Sterbebegleiterin

Als Versicherungs-Sachbearbeiterin Rike Jäger – und Freundin von Protagonist Martin Gruber – begeisterte Regula Grauwiller von 2015 bis 2017 die „Bergdoktor“-Fans. Wie viele andere Stars der Serie nahm aber auch ihre Zeit in der malerischen Gebirgswelt ein trauriges Ende, denn die Liebe zwischen Rike und Martin hielt nicht an, vor allem wegen ihrem am Borderline-Syndrom leidenden Sohn Lukas. In der zehnten Staffel des Quotenhits war für die gebürtige Liestalerin Schluss – und Martin Gruber musste sich abermals von einer ihm vertrauten Person verabschieden.

Dem Fernsehen ist Regula Grauwiller auch nach ihrer Zeit bei „Der Bergdoktor“ treu geblieben und ist im März 2023 abermals im ZDF bei „Rosamunde Pilcher – Liebe ist die beste Therapie“ zu sehen. Wenn sie nicht gerade für eine TV-Produktion vor der Kamera steht, hat die Schweizerin einen sehr ungewöhnlichen Nebenjob, denn wie sie im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur verrät, ist sie als Trauerrednerin tätig und ist zudem auch ausgebildete Sterbebegleiterin.

Faszinierender Nebenjob: Ex-Bergdoktor-Freundin Regula Grauwiller arbeitet als Trauerrednerin

„Vielen Menschen macht das Thema Angst, da sie nicht wissen, wie sie Menschen in Trauer begegnen sollen“, erklärt Regula Grauwiller ihren besonderen Beruf. „Ich habe keine Angst vor den Gefühlen anderer Menschen, da ich mich auch als Schauspielerin in alle möglichen Emotionen hineinfühlen muss. Das hilft mir dabei, Menschen in Extremsituationen beizustehen und sie zu unterstützen.“

Von 2015 bis 2017 war Regula Grauwiller als Rike Jäger bei „Der Bergdoktor“ zu sehen. Heute hat die gebürtige Schweizerin einen interessanten Nebenberuf: Denn sie arbeitet als Sterbebegleiterin. © IMAGO/Steohan Wallocha; Screenshot/ZDFmediathek/Der Bergdoktor (Fotomontage)

Als Sterbebegleiterin steht Regula Grauwiller einem Menschen in den letzten Momenten seines Lebens bei und auch als Trauerrednerin muss sich die ehemalige „Bergdoktor“-Darstellerin mit dem Tod auseinandersetzen – für viele bestimmt keine leichte Aufgabe. „(…) Ich versuche, den verstorbenen Menschen in allen Farben und mit allen Facetten zu erfassen, um ihn in der Erinnerung der Trauernden lebendig werden zu lassen. Denn was immer bleibt, ist die Erinnerung“, beschreibt sie ihre Tätigkeit.

Die Beziehung von Rike Jäger und Martin Gruber ist längst passé, ihrem Leben hat Regula Grauwiller aber auch fernab der großen TV-Sets einen Sinn gegeben. Auch Martins letzte Partnerin Anne ist nach der Trennung vom Bergdoktor in anderen Bereichen sehr erfolgreich. Verwendete Quellen: Deutsche Presse-Agentur, der-bergdoktor-fanclub.de, fuersie.de