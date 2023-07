„Stimme oder mein Körperbau“: Beatrice Egli hat sich früher oft mit Schlagerkolleginnen verglichen

Beatrice Egli ist eine der erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschland, hat gerade ihr 10. Album veröffentlicht. Trotzdem hat sie immer wieder mit Selbstzweifeln zu kämpfen.

Köln – Am 1. Juli 2023 veröffentlichte Schlager-Star Beatrice Egli (35) ihr neues Studioalbum „Balance“. Der Titel der Platte scheint symbolisch für den derzeitigen Lebensabschnitt der Schlagersängerin zu stehen: Zwischen TV-Auftritten, Konzerten und Fotoshootings kann es für Beatrice durchaus zur Herausforderung werden, einen funktionierenden Ausgleich zu finden. Deshalb, so verriet die „DSDS“-Siegerin aus dem Jahr 2013 jetzt, nehme sie sich trotz vollem Terminkalender regelmäßig eine wohlverdiente Auszeit. Denn nur so sei es ihr möglich, immer wieder aufkeimende Selbstzweifel zu überwinden.

Beatrice Egli zweifelte an sich selbst, weil sie sich mit anderen Stars verglich

Obwohl Beatrice Egli, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, seit ihrem ersten Auftritt bei „Deutschland sucht den Superstar“ eine absolute Vorzeigekarriere hinlegt, hatte die Schlagersängerin in der Vergangenheit auch immer wieder mit negativen Gedanken zu kämpfen. Im Gespräch mit „t-online“ erzählt sie dazu: „Ich hatte im Leben oft das Gefühl, dass ich nicht angekommen bin. Heute freue ich mich darüber, denn für mich ist der Weg zum Ziel viel spannender. Bei all diesen Veränderungen lerne ich mich selbst immer wieder besser kennen.“

Gerade zu Beginn ihrer Karriere fiel es Beatrice Egli laut eigener Aussage jedoch nicht leicht, sich nicht mit anderen Künstlerinnen zu vergleichen. Heute habe sie diese Selbstzweifel jedoch größtenteils überwunden. „Früher habe ich mich mit anderen verglichen. Sei es meine Stimme oder mein Körperbau. Dieses nach links und rechts Schauen gehört zum Aufwachsen dazu. Doch das liegt hinter mir“, erzählt sie im Interview offen.

Schon gewusst? Beatrice Egli ist gelernte Frisörin Heute ist Beatrice Egli aus der deutschen Schlagerszene nicht mehr wegzudenken. Sie moderiert ihre eigene TV-Show, steht bei den Formaten ihrer Kollegen auf der Bühne und zieht mit ihren Liedern durchs ganze Land. Ihren Sieg bei DSDS hat die Schweizerin als Sprungbrett genutzt und hat mehr als bewiesen, dass man es als Castingshow-Gewinner sehr weit bringen kann. Was die wenigsten aber wissen dürften: Eigentlich ist Beatrice Egli gelernte Frisörin.

„Mache ich mir Gedanken“: Beatrice Egli ist auch beim 10. Album noch nervös

Und obwohl Beatrice heute zweifelsfrei zu den gefragtesten deutschsprachigen Schlager-Acts gehört, sorgt die Premiere ihrer neuen Platte „Balance“ trotzdem noch für Anspannung. „Jetzt, wo das Album ganz frisch veröffentlicht ist, mache ich mir doch Gedanken. Ich habe so viel Herz in diese Songs gesteckt und ich hoffe, dass die Leute die Veränderungen annehmen“, verrät sie im Gespräch. Für „Balance“ arbeitete die 35-Jährige erstmals mit ihrem aktuellen Produktionsteam zusammen. Die neue Zusammenarbeit sei Eglis Meinung nach deutlich in den Liedern des Albums zu hören.

