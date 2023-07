Stimmt die Techno-Club-Geschichte? Günther Jauch schimpft gegen Bill und Tom Kaulitz

„Sie sollen wissen, dass ich nicht aufgeben“, so Günther Jauch ganz klar. Im Podcast mit Kurt Krömer erklärt der TV-Moderator, dass Bill und Tom Kaulitz Unwahrheiten über ihn erzählt haben. Das lässt er sich nicht gefallen.

Berlin – Wenn öffentlich Unwahrheiten über Günther Jauch (66) berichtet werden, fackelt der „Wer wird Millionär“-Moderator nicht lange. Im Podcast „Feelings“ von Kurt Krömer (48) hat er unlängst verraten, dass er „im Schnitt zweimal die Woche“ die Yellow Press verklage aufgrund falscher Berichterstattung über ihn.

Günther Jauch: „Mich kostet der Scheiß am Tag 20 Minuten“

Spaß bereitet Günther Jauch das nicht: „Mich kostet der Scheiß am Tag tatsächlich so mit dem ganzen Kommunizieren mit Anwälten ungefähr 20 Minuten. Das ist das, was mir am meisten leidtut. 20 Minuten am Tag – da sollte man Yoga machen oder Kopfstand, das wäre schlauer.“

Seine Anwälte würden das professionell durchlesen, „wenn das wieder ein Scheiß ist, wird es mir zugeschickt“. Zuletzt hätten laut Jauch die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (beide 33) in ihrem Podcast etwas Falsches über ihn erzählt.

„Sie seien mit mir mal eine Nacht durch die Berliner Clubszene gezogen – mit mir“, gibt Jauch die Erzählung der Brüder wieder. „Frauen um mich herum ohne Ende und etc. Und das sei vor 20 Jahren oder so gewesen. Also wenn ich mich an irgendetwas erinnern kann, dann daran, dass ich noch nie in Technoclubs gewesen bin“, stellt er klar. Übel nehme er den Kaulitz-Brüdern die Geschichte aber nicht, sagt Jauch.

Günther Jauch fordert Gegendarstellung von den Kaulitz-Brüdern

Er habe daraufhin aber eine Gegendarstellung gefordert. Doch die Brüder scheinen das „eher locker“ zu sehen, meint Jauch, sie seien ja auch weit weg in Kalifornien. Er ergänzt aber: „Die sollen als Zeugen vernommen werden.“ Andere Menschen würden irgendwann aufgeben, da sie die Kosten für das ganze Prozedere nicht mehr zahlen können. „Bei mir sollen sie wenigstens wissen, dass ich nicht aufgeben“, stellt Jauch abschließend klar. Das Ganze könne sich auch „um die drei Jahre hinziehen“, bis das endgültig entschieden ist.

